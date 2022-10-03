巴西总统选举进入决胜局 博索纳罗称战胜民调“谎言”

（早报讯）巴西现任总统博索纳罗声称，他战胜了民调的“谎言”。民调在星期天（10月2日）的选举中把他远远地置于第二位，而他在选举中的表现比预测的要好得多，迫使选举进入决战。

综合法新社和新华社报道，巴西总统选举星期天举行第一轮投票。Datafolha民调机构在投票前给予极右翼的博索纳罗36%的有效选票，左派领跑者卢拉的选票为50%。

首轮投票结果星期天晚出炉，劳工党候选人、前总统卢拉获得最多选票，得票率超过48%；自由党候选人、现总统博索纳罗以约5个百分点的差距排名第二；巴西民主运动候选人特贝特与民主工党候选人戈梅斯分列第三、第四位，他们与其他七名候选人的得票率都低于5%，失去了继续角逐的机会。

根据巴西总统选举规则，第一轮投票中如有候选人得票数过半则直接当选，否则将由得票最多的两人在第二轮投票中决出胜负。

巴西高等选举法院统计数据显示，今年大选有超过1. 56亿注册选民，约占巴西总人口的72.6%，较2018年大选的1.47亿注册选民增长了6.1%。

当地媒体指出，首轮投票结果反映出本届总统选举依然呈现出传统的左右对决基本格局，中间党派虽有整合意愿但终未形成合力，其秉持的“第三条道路”没能成功吸引足够选民，导致其在与左右翼力量的对抗中败下阵来。

巴西总统选举第二轮投票将于10月30日进行，如无意外情况出现，最终结果将于第二轮投票结束数小时后揭晓。

卢拉曾于2003年至2010年期间担任巴西总统，此前曾是一名金属工人。在出任总统期间，他扩大了社会福利计划，帮助数百万人摆脱贫困。不过，他在2017年卷入贪污案，隔年被定罪判处入狱，并在服刑18个月后于2019年获释。最高法院去年撤销了对他的控罪。

分析指，巴西年轻人关注环境问题，而博索纳罗任内施行的政策大大削弱了对亚马逊雨林的保护。年轻民众也曾举行反政府示威，抗议博索纳罗削减教育支出、对冠病疫情的管理和警察暴力。