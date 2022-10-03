马气象局：不必太担心美使馆的天气警报

（早报讯）美国驻马来西亚大使馆日前在官网向旅居马国的美国公民发出恶劣天气警报，马国气象局认为，民众可以未雨绸缪，但不必太担心美使馆的预警。气候专家指马国今年的水灾将比往年严重，因此建议明年2月之后才举行大选。

美使馆9月27日在官网发布天气警报，提醒在马的美国公民注意马国的热带气旋经常伴随暴雨和水灾，也可能出现大范围停电停水，因此必须提早准备。

马国气象局总监莫哈末希尔米星期一（10月3日）发文告说，气象局全天候观测各地气象，一旦有迹象显示将发生雷暴、持续暴雨、强风、海浪汹涌或热带气旋等，当局将透过各种管道向民众发布天气警报。

他说，气象局预计东北季风将在11月中来袭，并持续至明年3月。“（气象局）希望民众在水灾期间遵循国家天灾管理机构的指示，并更注意气候变化。”

气象局早前曾警告，今年11月至明年初的雨季可能出现严重水灾，受影响民众可能多达1000万人，约占全国三成人口。受影响州属将包括西马东岸的吉兰丹、登嘉楼与彭亨，西马西岸的雪兰莪、吉隆坡与吉打，还有南马的柔佛与东马的砂拉越。

此外，针对巫统当权派积极促成今年底举行大选，博特拉大学的气候变化专家哈里扎副教授警告，今年底雨季所可能引发的水灾可能比去年更严重，因此他建议政府明年2月之后再举行第15届全国大选。