周一美市盘前偏高 重点谈特斯拉最新交货数字

星期一（10月3日）重点：

（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期一（10月3日）走势偏高。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升17.90点或0.50％，报3603.50点；纳斯达克100指数期货起11.60点或0.11％，报10982.80点；道琼斯指数期货则起179.00点，报28904.50点。

●美国股市在经历了一个动荡的季度之后，标准与普尔500指数上星期五收盘时创下20年以来最大9月份跌幅。高通胀、利率上升和经济衰退的阴影一直笼罩着股市。

●开年至今，美国股市已经连续三个季度下跌。这也是标普和纳斯达克指数自2008年以来最长的连续跌势，是道琼斯指数过去七年来最长的季度跌幅。

●标准与普尔500指数上星期五下跌54.85点，闭市报3585.62点。重量级的道琼斯指数则跌500.10点，闭市报28725.51点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.73％或193.56点，以10971.22点收市。

●美国股市上星期五的交易相当活跃，交易所的总成交量是124亿4000万股，比过去20天的114亿5000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

●瑞士信贷（Credit Suisse）新任首席执行官科尔纳（Ulrich Koerner）希望投资者给他和他的团队100天的时间，拟定全新的转型战略。但在目前市场动荡不已的情况下，投资者似乎没有这个耐心。瑞士信贷在今晚盘前交易中再次下跌0.19美元或4.85％，截稿时报3.73美元。

●与加密货币相关的股票今晚盘前普遍偏低。Ebang下跌近5％，Coinbase下跌超过2％，Riot Blockchain、Marathon Digital双双也下跌超过1％。

●中资电动车制造商蔚来（NIO）今年9月份的交货量是1万零878辆，第三季总共交出了3万1607辆电动车，同比增长29.3％。蔚来股价在盘前交易中微起0.02美元，截稿时报15.79美元。

●中资电动车制造商小鹏汽车（XPeng）今年9月份的交货量是8468辆，第三季的总交货量是2万9570辆，同比增长15％。小鹏股价在今晚盘前交易中下跌0.17美元，截稿时报11.78美元。

●另一中资电动车制造商理想汽车（Li Auto）今年9月份的交货量是1万1531辆，第三季总交货量2万6524辆，同比增长5.6％。理想股价在今晚盘前交易中微跌0.01美元，截稿时报23.00美元。

●除了上述三大中资电动车之外，电动车巨头特斯拉（Tesla）上周末也发布了9月份交货量数字。今天下文我们来看看特斯拉上个月的业务表现。今晚盘前这只股下跌13.31美元，截稿时报251.94美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Carnival Corp、苹果（Apple）、英伟达（NVIDIA）和西方石油（Occidental Petroleum）。截稿时，除了西方石油股价上升之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

特斯拉刚在上星期五（9月30日）晚上举行了“人工智能日”展示了一个行走自如和跟与会者挥手的人形机器人（Humanoid Robots）。（法新社）

特斯拉（Tesla）

（纳斯达克证券交易所代码：TSLA）

电动车制造商特斯拉在刚过去的周末，公布了第三季全球交货量数字。但这个数字比市场普遍预测的来得低。特斯拉说，公司在车子交付方面将会继续面对到挑战，显示整个供应链混乱仍是公司面对的一个主要问题。

根据特斯拉发表的数据，公司今年第三季度总交货量是34万3000辆，总产量36万5923辆。它在第三季度生产了1万9935辆价格较高的Model S和Model X款型，其余的34万5988辆是比较受欢迎的Model 3和Model Y款型。

FactSet搜集到的分析师普遍估计数据，他们之前预测特斯拉的交货量会是36万4660辆。彭博社搜集的分析师平均估计则是35万8000辆。从这些数据来看，虽然特斯拉的交货量创新高，但在分析师的眼里却算是不达标。

特斯拉发布这些数据时也说：“由于我们的电动车是批量生产，我们的交货量在每个季度末都出现了突增的现象。再加上我们的产量持续增加，现在要在这些高峰物流周期间以合理的成本运出我们电动车，已经变得越来越具有挑战性了。

另一方面，特斯拉上星期五（9月30日）晚举行了“人工智能日”（Tesla's AI Day）。马斯克在会上展示了一个行走自如和跟与会者挥手的人形机器人（Humanoid Robots），展示特斯拉在人工智能方面的进步。除了展示科技之外，这个活动也是特斯拉的大型招聘活动。

在Tipranks的29名分析师中，有18名给予特斯拉股“买进”的评级，六名给予“持守”评级，五名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是311.19美元。