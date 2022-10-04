特朗普告CNN诽谤 还扬言要向其他主要媒体公司提起诉讼

（早报讯）美国前总统特朗普起诉美国有线电视新闻网（CNN）诽谤，寻求CNN作出4亿7500万美元（约6亿8000万新元）的惩罚性赔偿，并指控CNN担心他会再次竞选总统。

彭博社和路透社综合报道，特朗普星期一（10月3日）向佛罗里达州劳德代尔堡地方法院提起诉讼，指控CNN利用它作为领先新闻机构的巨大影响力，向他发起“诽谤和抹黑运动”，意图破坏他在2024年再次竞选总统的潜在可能性。

特朗普发表声明说，他将在“未来几周和几个月内”向其他主要媒体公司提起诉讼，还说可能对调查2021年1月6日国会骚乱的美国跨党派众议院特别委员会采取行动。

共和党籍的特朗普在29页的诉状中指出，CNN长期以来对他口诛笔伐，最近几个月更加大攻击力度，原因是CNN担心他会在2024年再选总统。

控状指CNN是协力促使美国政治平衡向左倾斜的一部分，称CNN试图以一系列越来越丑陋、虚假和诽谤性的标签来污蔑特朗普，给特朗普扣上‘种族主义者’、‘俄罗斯走狗’、‘叛变者’甚至是“希特勒”的污名。

诉讼列出一些CNN的报道疑似把特朗普和希特勒相提并论，其中包括在CNN主持人扎卡里亚（Fareed Zakaria）今年1月的一个特别报道中出现了希特勒的镜头。

CNN拒绝对诉讼发表评论。

特朗普在2020年总统大选中败给了民主党籍的拜登，至今尚未说明他会不会在2024年再次参选总统。

现年76岁的特朗普近期官司缠身，除了美国国会骚乱调查，他和三名成年子女及特朗普集团因涉嫌为获取经济利益而进行财务欺诈，被纽约州总检察长提起民事诉讼。另外，特朗普于去年1月离任时带走大量政府档案包括机密文件材料，正被司法部启动刑事调查。