朝鲜导弹飞过日本上空 飞行距离迄今最长

（早报讯）日本政府说，根据分析，朝鲜星期二（10月4日）发射的导弹于当地时间早上7时28分至29分（新加坡时间早上6时28分至29分）前后经过青森县上空，7时44分左右落入日本列岛以东约3200公里的太平洋上、日本专属经济区外。目前未收到遭受损失的报告。

推定导弹的飞行距离约4600公里，为朝鲜导弹至今最长距离；最高飞行高度约1000公里。这是朝鲜导弹第七次飞过日本上空，上一次是在2017年9月。

共同社报道，日本首相岸田文雄谴责称，“这是暴行，是可能给国民的生命财产造成严重影响的行为。”日本内阁秘书长松野博一在记者会上说：“这对我国的安全而言是严重且紧迫的威胁。”

通过驻北京大使馆向朝鲜提出严正抗议

日本政府已通过驻北京的大使馆渠道向朝鲜提出严正抗议。日美韩三国在政府高层的电话磋商中也强烈谴责称，“这是对国际社会明显而严重的挑战”。

日本国防部长滨田靖一推定导弹有中程弹道导弹以上的射程，可能与今年1月发射的“火星12”属相同类型。

另据韩国军方消息，导弹从朝鲜北部慈江道舞坪里附近发射。日本政府通过全国瞬时警报系统（J-ALERT）把北海道和青森县列为对象地区，并向当地民众发出避险警报。此外，当局也首次向东京都的岛屿地区发出J-ALERT。

飞行距离可从朝鲜抵达美军要塞关岛

这是2021年1月美国拜登政府上台以来，首次有朝鲜导弹飞过日本上空，此次的飞行距离可从朝鲜抵达美军要塞关岛。

日本国土交通部对在日本周边飞行的飞机发出通报提醒注意，东北新干线的新青森至盛冈段一度停运。

朝鲜今年以来，以罕见的频度发射导弹，3月24日从高角度的“高弹道轨道”发射了洲际弹道导弹。

朝鲜2017年9月发射的“火星12”，经过北海道上空，飞行了约3700公里。