（早报讯）瑞士信贷集团（Credit Suisse Group）的股价在隔夜（10月3日）显著下挫11.5％。虽然瑞士信贷一再公开发出声明，强调集团正在重组业务、集团的流动资金足够，但市场投资者似乎充耳不闻。

路透社引述一名知情人士的最新消息说，瑞士信贷近期传言连连，已经引来瑞士监管机构FINMA和伦敦英格兰银行的密切监控，他们也已经与瑞士信贷接洽，甚至是开始密切合作了。

从一些分析师和业内消息人士在各个社交平台发表的谈话中可以看出，他们认为瑞士信贷应该是有足够的资金和现金来应对任何危机。但是，瑞士信贷是否真的有能力执行扭亏为盈，从它的股价走势来看，投资者的信心并不大。

瑞士信贷是欧洲最大的银行之一，也是瑞士全球网络覆盖面最大的银行之一。在2021年，对冲基金Archegos和金融服务公司Greensill相继倒闭，导致瑞士信贷蒙受巨额亏损。瑞士信贷当时不得不筹集资金、停止股票回购、削减股息并进行全面重组。

今年7月，瑞士信贷对进行将近一年的重组行动进行了评估。就在这个时候，集团也更换了首席执行官，聘请重组专家科尔纳（Ulrich Koerner）担任这个重任。他的首要工作就是缩减旗下的投资银行业务，同时削减集团营运成本至少10亿美元。

自上个月开始，各个社交平台都在传言，瑞士信贷在四处向潜在投资者寻求新的资金。有些传言甚至说，瑞士信贷已经和投资者接洽，商讨出售公司股份。这个行动很可能会把现有股东的股权摊薄。

据英国《金融时报》星期日（2日）的报道，瑞士信贷的高管在刚过去的周末就四处向大客户、交易伙伴和投资者保证它的流动资本和资金都足够。

上星期，它的首席执行官科尔纳也告诉内部员工，集团拥有稳健的资本和流动性，不需惊慌。

尽管如此，由于许多投资者还有着“无风不起浪”的想法，导致瑞士信贷股价不断失守。在过去一个月里，这只股就下挫了20.44％，隔夜闭市报4.01美元。集团的市值在隔夜更是跌至创纪录的97亿3000万瑞士法郎（约98亿5000万美元）。

摩根大通（JPMorgan）分析师团队在隔夜发布的分析报告中说，根据瑞士信贷第二季度末的财务状况来看，瑞士信贷的资本和资金流动性是“健康”的。

截至第二季度末，瑞士信贷的总资产是7270亿瑞士法郎，其中的1590亿瑞士法郎是现金和银行可以收回的款项，另外1010亿瑞士法郎则是交易资产（Trading assets）。

Jefferies的分析师团队也在隔夜公开说，尽管瑞士信贷资本和资金流动性是“健康”，投资者仍质疑该集团到底需要多少资金才能支付所需的重组活动，在这过程中，瑞士信贷又是否会因此被逼卖出资产。

目前在Tipranks也只有一名分析师给予瑞士信贷股评级，他的评级是“卖出”，一年期限目标价是4.50美元。

在谣言满天飞之际，不少市场人士开始把焦点放在10月27日。瑞士信贷高管将在这一天公布重组策略的细节和今后公司的方向。许多投资者都希望到时会有更多正面的讯息，让市场重拾对瑞士信贷的信心。