又一经常批判菲政府的媒体人遭枪杀

（早报讯）在杜特尔特担任菲律宾总统时，经常发表反杜特尔特言论的一名菲律宾电台主持人，在马尼拉大都会的郊区住家附近被枪杀，为菲律宾一连串媒体工作者暗杀事件再添一桩。

法新社报道，这起最新暗杀事件发生于星期一（10月3日）晚上，在DWBL广播电台工作的珀西瓦尔·马巴萨（Percival Mabasa）当时正在开车，准备到电台值班。

拉斯皮纳斯市（Las Pinas）警察局局长说，两名行凶者骑着一辆电单车靠近马巴萨的汽车，向他开枪。

桑托斯说，马巴萨工作认真投入，“这或许能为他的遇害提供一个调查方向。”

对于新闻媒体人来说，菲律宾可说是世界上最危险的地方之一，许多记者死于非命，但他们的凶手至今仍逍遥法外。

当地人多称马巴萨为珀西·拉皮德（Percy Lapid），杜特尔特担任总统时，他经常对杜特尔特发出猛烈批评；杜特尔特卸任后，他对新总统小马可斯和新政府也毫不客气，对新政府的政策和官员同样火力全开。

菲律宾全国记者联盟在马巴萨遇害后，发表声明时说，马巴萨对于给某些人贴上共产主义同情者的“红色标签”、在线赌博活动，以及围绕戒严法的虚假信息等，一直发出严厉批评。

这个维护新闻自由的组织称，在马尼拉首都地区干下这起暗杀，行径“猖狂”，再次凸显出“新闻在菲律宾依然是一份危险的职业”。

自小马可斯于6月30日出任菲律宾总统以来，马巴萨已是第二名遇害的新闻工作者。