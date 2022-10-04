马国首相：只有首相有权建议元首解散国会 任何政党领袖都无权过问

（早报讯）马来西亚首相依斯迈沙比里说，建议国家元首解散国会是首相权力，过去也都由首相在元首御准后直接宣布解散国会。任何政党，包括首相所属的政党领袖，都无权对此说三道四甚至企图干预。

以巫统主席阿末扎希为首的巫统当权派，近来频频施压和放话今年内将举行大选。土著团结党主席慕尤丁与伊斯兰党总秘书达基尤丁几周来则强调，首相必须获得内阁委托，才能建议元首解散国会。换言之，他们主张首相解散国会前必须获得内阁同意。伊党主席哈迪阿旺星期二（10月4日）则说，伊党反对在今年内解散国会。

依斯迈星期二在雪兰莪沙亚南出席活动后，遭媒体追问何时解散国会时说，无论任何政党领袖发表什么言论，都不会、也不能改变解散国会的决定。依斯迈的说法被视为回应上述政党领袖的言论，但他仍拒绝透露国会何时将解散。

他说：“解散国会的决定无关其他政党。之前（的首相）也从未公开讨论解散日期。以前只由首相宣布解散国会，哪有其他政党说三道四或插手？连（首相）自家政党也没有（插手），也未曾在媒体上讨论。只要当时首相觉得时机恰当，就解散（国会）了。我将检视每个意见，但这不能影响我建议元首解散（国会）的权力。”

依斯迈之前宣布将在星期五（7日）向国会下议院提呈2023年度财政预算案。媒体星期一（3日）则引述消息指依斯迈将在星期四（6日）觐见国家元首苏丹阿都拉，听取元首对解散国会的意见。

依斯迈星期二称，他星期四觐见元首，只是例行觐见，因为每次内阁会议前，他都会觐见元首。“每周内阁会议前，我都觐见元首。在国会会议期间，内阁在星期五开会，我就在星期四觐见元首。如果内阁平时在星期三开会，我就在星期二觐见。”

媒体继续追问依斯迈何时将建议元首解散国会时，依斯迈回答：“不知道。”媒体再问解散国会的日期是否在星期五（7日）、提呈新财案之前、提呈后的首个星期一、下个月甚至明年，依斯迈四两拨千斤地说，现在各种揣测都有，媒体“可以拭目以待”。