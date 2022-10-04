瑞典封锁北溪管道泄漏点海域 展开刑事调查

（早报讯）瑞典检察院宣布封锁北溪天然气管道泄漏点附近海域，并展开刑事调查。

新华社报道，瑞典检察院星期一（10月3日）在一份新闻公报中说，瑞典附近的北溪管道泄漏点周围海域已被封锁，以便进行刑事调查。瑞典检察院正与多家机构合作，进行相关调查。

瑞典海岸警卫队3日晚上发布新闻公报说，根据瑞典检察院的要求，海岸警卫队已禁止在北溪管道泄漏点周围5海里的区域进行一切形式的活动，包括禁止船只驶入、锚泊，禁止在该水域潜水、钓鱼以及开展地球物理测绘等。

目前在北溪一号和北溪二号管道上共发现四个泄漏点，分别位于瑞典和丹麦附近水域。根据瑞典海岸警卫队3日的新闻公报，北溪一号泄漏点海面上已观测不到涌出的气泡，而北溪二号泄漏点海面上的气泡范围直径仍介于15至20米。

根据瑞典电视台上星期二（9月27日）的报道，瑞典测量站26日在北溪一号和北溪二号天然气管道发生泄漏的水域，探测到两次强烈的水下爆炸。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫29日对媒体说，北溪天然气管道泄漏“可能是一次国家级别的恐怖袭击事件”，需要多国协作开展调查。

北溪一号管道于2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底向德国输气。北溪二号管道2021年建成，与北溪一号主体管道基本平行，尚未投入使用，但有部分天然气封存在管道内。