韩美日强烈谴责朝鲜发射导弹

（早报讯）韩国外长朴振星期二（10月4日）分别与美国国务卿和日本外长通话，谴责朝鲜最新的弹道导弹发射。

综合韩联社和日本共同社报道，朴振与美国国务卿布林肯通电话时，批评朝鲜的做法公然违反联合国安全理事会决议，是对朝鲜半岛，乃至国际社会和平与稳定构成威胁的严重挑衅行为。

双方强调，不能对朝鲜接连不断的挑衅行为坐视不理，并商定在保持坚如磐石的韩美联合防卫态势的同时，深化韩美日安全合作，以应对朝鲜核导威胁。

朴振与日本外长林芳正通电话时，也同声强烈谴责朝鲜违反联合国安理会多项决议。对于导弹掠过日本上空，双方指这是朝鲜做出的挑衅行为，并称这只会推动韩美日等区域内有关各方进一步加深合作。

林芳正也针对朝鲜导弹发射，与布林肯通话。双方强调，日美韩将继续紧密合作，以实现朝鲜完全无核化，并一致同意加强日美同盟的威慑力及应对能力。

美国国务院发言人普莱斯说，美日韩三国强烈谴责朝鲜发射导弹，并指朝鲜公然无视联合国安理会多项决议，严重破坏区域稳定。

据美国国务院网站发布的新闻稿，普莱斯说：“布林肯强调，美国对防卫韩日的承诺仍然坚定不移。”

韩国联合参谋本部通报，朝鲜在星期二上午7时23分许，从慈江道舞坪里地区向东发射一枚中远程弹道导弹（IRBM），导弹射程达4500多公里，越过日本上空。

韩联社引述分析人士报道，朝鲜此举可能旨在炫耀该国能够攻打关岛。