印度与火星探测器失联

（早报讯）印度的火星轨道探测器（MOM）“曼加里安”号在围绕火星飞行八年后，与印度航天局失去联系，或在近期结束运行。

印度空间研究组织（ISRO）星期一（10月3日）表明，虽然“作为技术演示器的设计寿命为六个月，但火星轨道探测器任务已经在火星轨道上生活了大约八年，并取得了一系列重要科学成果”。

该机构发声明称，目前尚不清楚探测器失联的具体原因，推测是今年4月长达七个半小时的日食影响了蓄电功能，使它的“卫星电池（推进剂）耗尽……到达了生命的尽头”。

据了解，这台探测器的电池设计只能承受大约一小时40分钟的日食时间，因此长时间的日食使“曼加里安”号无法恢复到正常状态，重新建立星地链路。

这台火星轨道探测器在发射一年后，于2014年9月24日成功进入火星轨道，使印度成为少数几个成功向火星发送探测器的国家之一。

据悉，印度的发射成本仅有7300万美元（约1万零453新元），耗费成本不到美国航天局的火星探测计划的六分之一。

印度总理莫迪曾指出，这台探测器的成本甚至低于2013年好莱坞制作的太空大片《地球引力》（Gravity）。该片的制作成本约为1亿美元。

印度空间研究组织说，探测器的成就包括了解火星外大气层中几种气体的成分，“被视为是行星探索史上一项非凡的科技壮举”。

专家表明，印度能够通过复制和调整现有太空技术来满足需求，从而保持低成本。与此同时，印度还拥有大量具备高技能的工程师，他们的工资远低于外国同行。

“曼加里安”号火星轨道探测器是印度发射的第一个行星探测器，重1.35吨，并携带了五套载荷，用于开展火星地表、大气、地质矿物等研究。

载荷意指零件或构件工作时所承受的外力。