周二美市盘前上涨 重点谈突然冒起的FingerMotion

星期二（10月4日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期二（10月4日）上涨，主要股指有望延续隔夜的强劲走势。美元和政府债券收益率继续下跌，也让股市有些喘息的空间。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升61.00点或1.66％，报3739.40点；纳斯达克100指数期货起228.40点或2.03％，报11458.10点；道琼斯指数期货则起404.10点，报29895.00点。

美国国债收益率因制造业数据比预期弱而暴跌，让投资者把注意力转向股市，带动美国股市三大股指星期一（3日）收盘时都上涨超过2％。

标准与普尔500指数隔夜上升92.81点，闭市报3678.48点。道琼斯指数则起765.38点，闭市报29490.89点。以科技股为主的纳斯达克100指数也显著上升2.36％或258.51点，以11229.73点收市。

美国股市隔夜的交易活跃，交易所的总成交量是116亿1000万股，比过去20天的115亿4000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

市场消息传说，石油输出国组织以及其他盟国正考虑展开自疫情开始以来的最大减产行动。这个消息带动石油巨头埃克森美孚（Exxon Mobil Corp）和雪佛龙（Chevron Corp）股价隔夜双双上涨超过5％。这两只股在今晚盘前交易中，分别上升1.10美元和2.73美元，截稿时报93.02美元和154.46美元。

美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）的方舟基金，隔夜再次进场吸购特斯拉（Tesla）股票。方舟投资基金的每日交易披露报告显示，伍德旗下的基金总共买进13万2213股特斯拉股票。特斯拉股价在今晚盘前交易中上升9.60美元，截稿时报252.00美元。

据彭博社报道，知情人士透露，面簿母公司Meta Platforms在缩小它在纽约的业务规模之后，会再继续关闭在纽约曼哈顿公园大道南第225号的办事处。Meta Platforms股价今晚盘前交易中上升2.78美元，截稿时报141.39美元。

Poshmark同意以每股17.90美元现金，让韩国最大的互联网公司Naver Corp全面收购，带动Poshmark股价在今晚盘前交易中飙升。截稿时Poshmark上涨1.81美元，报17.38美元。

今天下文我们来看股市突然冒起的FingerMotion股票。今晚盘前该股起2.45美元或37.69％，截稿时报8.95美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Carnival Corp、苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）和英伟达（NVIDIA）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

FingerMotion（纽约证券交易所代码：FNGR）

（早报讯）在美国股市走势普遍偏低的大环境下，FingerMotion这只股票显得很“异类”。这只股在过去八个交易日里暴涨超过1200％，单在隔夜就飙升92.88％，闭市报6.50美元。不仅如此，FingerMotion的交易也非常活跃，隔夜成交量达7356万9038股，是过去52周平均成交量的40倍。

根据Quiver Quantitative的统计排行榜，今晚在各个社交媒体平台上的贴文和讨论最激烈的股票中，FingerMotion名列第二。这似乎是有市场投机者特别挑选出FingerMotion股票，有计划进行空头挤压的迹象。

FingerMotion主要是从事分析移动数据，并将这些数据提供给政府部门和企业客户，让他们更好地了解用户的行为。除此之外，FingerMotion还拥有自己的电信服务业务。

根据FingerMotion的官方网站，它是一家科技公司，在中国移动支付和充值平台市场拥有核心竞争力。它也是中国少数可以从中国最大的手机供应商那里获得批发可充电通话时间，并可以转售给消费者的公司之一。

目前Tipranks没有任何分析师给予FingerMotion股票评级。这只股近几天突然冒起，虽然涨势惊人，但投资者如果考虑入股FingerMotion，应该要非常谨慎。毕竟空头挤压​​虽然会推高股票价格，但一旦挤压完成，这些股票也会瞬间猛挫，有时下挫速度还会快到让人措手不及。