朝鲜发射导弹后 日美举行联合演习

（早报讯）朝鲜星期二（10月4日）凌晨发射了一枚掠过日本上空的弹道导弹后，日美两军战机进行了联合演习。

日本防卫省统合幕僚监部同日指出，日本的八架战斗机与四架美国战斗机在日本九州地区以西空域进行了联合演习。

该部门在一份声明中指出：“随着围绕日本的安全环境日益严峻，包括朝鲜发射飞越日本的弹道导弹，自卫队和美军进行了联合演习。”

声明补充说，这些部队“显示了他们的准备状态，并在国内外展示了日本和美国应对任何局势的坚定决心”。

在声明发出前，日本首相岸田文雄曾与美国印太司令部司令阿奎利（John Aquilino）举行会谈。随后，岸田向记者透露，“我们正在迅速采取行动……我们决定进行联合演习”。

共同社引述政府官员报道称，岸田将在4日晚上与美国总统拜登举行电话会谈，就朝鲜发射导弹交换意见。

岸田公开谴责朝鲜的“野蛮行为”，称“这对我国的安全而言是严重且紧迫的威胁，绝不能容忍”。

岸田指出，“以飞经日本上空的形式发射弹道导弹，是有可能给日本人民的生命财产造成严重影响的行为”，并要求迅速确认是否有坠落物造成损失的情况。

朝鲜在4日上午7时23分许，从慈江道舞坪里地区向东发射一枚中远程弹道导弹（IRBM），导弹射程达4500多公里，越过日本上空。

日本当局随即向居民发出避险警报，还一度暂停了日本北部的列车服务。这枚导弹在飞越日本领土后，落入了太平洋水域。

这是朝鲜近10天内第五次发射弹道导弹，相当于每两天发射一次导弹。