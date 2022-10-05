朝鲜官媒对导弹试射只字未提

（早报讯）朝鲜官方媒体包括朝中社、朝鲜中央广播台、劳动党机关报《劳动新闻》等，星期三（10月5日）对前一天朝军在慈江道舞平里一带发射中远程弹道导弹一事只字未提。

韩联社报道，根据韩国联合参谋本部消息，朝鲜4日上午7时23分许在慈江道舞平里一带发射一枚“火星-12”中远程弹道导弹，导弹射程为4500多公里，掠过日本列岛上空后落入太平洋。

这是朝鲜自今年1月30日后时隔247天（约八个月）再次发射中远程导弹。

朝鲜之前通常在发射导弹的第二天通过官媒报道相关消息，公开导弹发射的性质和发射现场图片。而自今年5月以来，无论发射成功与否，朝媒一律保持缄默，“挑衅后保持沉默”似已成为朝方新常态。

疫情殃及30万人 民众对试射导弹不会欣然接受

韩国梨花女子大学教授朴元坤认为，《劳动新闻》等朝媒未向内部宣传射弹消息，意味内部状况不佳。他说，有消息称朝鲜疫情殃及30万人，民众健康和粮食情况恶化，因此朝鲜居民对试射导弹不会欣然接受。

也有观测称，在朝鲜领导人金正恩已公开宣布完成核武装的情况下，朝鲜已转换至一种“战略模糊”态度。另有分析人士说，朝鲜试射导弹是根据朝鲜国防力量提升计划而履行的程序，暗示将在进行核试验之前继续一意孤行。

金正恩已有25天未露面，这是他今年以来最久的一次未公开现身。