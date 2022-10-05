为应对中国 研究建议美国和巴基斯坦摒弃前嫌开展合作

（早报讯）星期二（10月4日）发布的一份研究报告说，尽管美国对巴基斯坦和阿富汗塔利班的关系始终抱有疑虑，但是，美国还是需要继续与巴基斯坦接触，以应对巴基斯坦日益向中国靠拢的问题。

法新社报道，参与这项研究的小组成员由学者和前大使组成，包括美国前驻巴基斯坦大使瑞恩·克罗克（Ryan Crocker）、卡梅伦·蒙特（Cameron Munter）、罗宾·拉斐尔（Robin Raphel）以及巴基斯坦前驻华盛顿大使侯赛因·哈卡尼（Husain Haqqan）。美国政府没有参与这项研究。

研究小组建议，美国应通过投资和气候合作，继续与巴基斯坦保持接触，这是降低巴基斯坦对中国的依赖的一大关键。

他们说，“与其让现有的分歧来定义伙伴关系，或许美国是时候认识到，双方都需要了解另一方的利益所在，这样双方才能找到共同关心的领域，以及开展合作的方法。”

他们说，美国必须放弃利用援助来改变巴基斯坦政策的策略，因为这一策略已被证明是失败的。而在另一方面，伊斯兰堡也必须接受，“不能把巴基斯坦的所有问题，尤其是恐怖主义和好战者，带到美国的家门口。”

研究小组是在巴基斯坦陆军参谋长巴杰瓦（Qamar Javed Bajwa）到华盛顿进行访问之际发布报告。在巴杰瓦到访的一周之前，巴基斯坦外交部长扎尔达里（Bilawal Bhutto Zardari）也访问了华盛顿。

背负了大量债务、深陷经济困境的巴基斯坦与中国的关系越来越密切，引发了美国的警惕。

此前，美国总是把巴基斯坦和阿富汗塔利班的关系以及巴基斯坦和印度长期敌对的关系联系在一起。研究小组认为，美国现在应该避免从中国的角度来看待这些关系。

他们说，美国可以“帮助巴基斯坦为中国贷款建立一套透明和合规的机制”，并可以通过吸引美国公司或其他外来投资来减少巴斯斯坦对中国的依赖。

美国还可以把重点放在气候适应能力方面——这是巴基斯坦面临的关键挑战之一，巴基斯坦最近刚遭遇灾难性的洪水破坏。

研究小组说：“虽然巴基斯坦和美国在涉及阿富汗、中国或印度问题等方面，往往意见分歧，但在寻求地区稳定、打击极端主义和避免南亚爆发核冲突方面，美国和巴基斯坦确实是有共同利益的。”