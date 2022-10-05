全球首富马斯克终于决定收购 推特股价飙升22.24％

（早报讯）全球首富马斯克（Elon Musk）在反复多时之后，终于决定落实他之前提议以每股54.20美元收购推特（Twitter Inc）的计划。这个消息一传开即刻带动推特股价隔夜飙升22.24％，闭市报52.00美元。

其实，推特股价在隔夜午盘的交易中，就上涨了13％至47.93美元。当时彭博社引述知情人士的消息报道说，马斯克已经致信推特，提议完成他最初提出的交易。

午盘过后，推特股票突然暂停交易。紧跟着，就是马斯克提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，证实了这个收购消息，推特股价随后恢复交易，股价最终上涨9.46美元，交易活跃。隔夜全场共有4956万8110股易手，是每日平均交易量的三倍。

马斯克的律师隔夜给SEC的文件中说，马斯克的团队打算在收到与债务融资相关的款项后完成交易。交易的前提是，原本交易双方的官司中止、暂停审判和所有其他程序，直至交易完成为止。

马斯克和推特原本要在10月17日开始为期五天的审判程序。推特要通过法律途径让马斯克以每股54.20美元的价格完成收购推特的交易。

马斯克在今年4月间原本同意以440亿美元全面收购推特。但在宣布这个收购后的几个星期内，马斯克又抱怨推特虚假账户的数量远高于推特公开估计的不到5％，决定取消收购计划。结果闹到买卖双方法庭上见面。

上个月底，在特拉华州法院举行的三小时听证会上，代表推特的律师威尔逊（Bradley Wilson）就曾告诉法官，马斯克说的话一直都没有真凭实据。马斯克是以推特的虚假用户数量“远远超过”5％作为放弃收购推特的主要理由，但马斯克一直都没有证明这一点。

威尔逊告诉特拉华州法官，从马斯克雇用的两名数据顾问，即Cyabra和CounterAction的文件显示，这两名数据专家在今年7月初分别估计，推特平台上的虚假账户数量占总数5.3％和11％。这个数字与推特之前公开的估计数字大致相符。因此，这些分析不能支持马斯克在推特发布的推文内容，也不能支持他的收购终止信的内容。

推特律师团也求法院强制马斯克，一定要分享更多有关于这些数据顾问计算出的虚假账户的方式。到目前为止，马斯克只分享了其中的一些细节。马斯克在过去两个月里是采取了“拖延和阻碍”的态度的。但马斯克的律师否认了这一说法。