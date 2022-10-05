特朗普要求最高法院介入司法部对海湖庄园查扣文件的调查

（早报讯）美国前总统特朗普要求最高法院介入司法部取得在海湖庄园查扣国家机密文件的裁决，这是司法部就特朗普处理政府档案记录的行为展开刑事调查的一部分。

路透社报道，特朗普星期二（10月4日）提出紧急请求，要求最高法院驳回一下级法院的部分裁决，指该裁决阻止他要求任命的特别主事官对100多份被标记为机密的文件进行独立审查。

这100多份文件是联邦调查局近两个月前从特朗普位于佛罗里达州海湖庄园的住家中取回的1万1000份政府档案资料中的一部分。

佛州联邦地区法院法官坎农（Aileen Cannon）日前批准特朗普的申请，由纽约东区联邦地区法院高级法官迪里（Raymond Dearie）担任特别主事官（Special Master），独立审查从海湖庄园查获物件中的个人物品、文件，以及可能涉及律师与客户保密特权或行政特权的材料。

特朗普任内提名的这名地方法官还决定，暂时禁止司法部审查扣押的机密文件，直到特别主事官完成独立审查为止。但亚特兰大第11巡回上诉法院于9月21日驳回了这项决定。

特朗普的律师在4日提交的文件中指出，担任特别主事官的迪里应取得“带有分类标记的文件，以确定有关文件到底是否机密文件。还有，撇开分类标记不谈，有关文件是否该归类为个人记录或总统记录”。

特朗普的律师还说，司法部“试图将一个文件管理纠纷定为刑事犯罪，现在还极力反对制定一个我们急需的监督透明程序”。

8月8日，美国联邦调查局人员持搜查令进入海湖庄园。根据后来获授权解封的信息，在海湖庄园查获的物件中有超过1万1000份政府文件和照片，其中100余份标为密级，54份为“秘密”、31份为“机密”、18份为最高级别的“绝密”。

特朗普否认有不当行为，他指责联邦调查局及司法部出于政治目的搜查海湖庄园，称查获物件中有一些资料受律师与客户保密特权和行政特权保护，主张任命一特别主事官进行审查。

美国亚特兰大第11巡回上诉法院的三名法官中，有两名法官是特朗普担任总统时任命的，另一法官则是奥巴马担任总统时任命的。

在美国最高法院的九名大法官中，保守派占了六人，自由派仅三人。而在六名保守派大法官中，有三位大法官是特朗普担任总统时提名的。