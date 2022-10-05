美丹三名科学家荣获诺贝尔化学奖

（早报讯）三名分别来自美国和丹麦的科学家卡罗琳·贝尔托西（Carolyn Bertozzi，56岁）、卡尔·巴里·夏普莱斯（K. Barry Sharpless，81岁）和摩顿·梅尔达尔（Morten Meldal，68岁）新加坡时间星期三（10月5日）傍晚5时45分，因“点击化学和生物正交化学的发展”荣获诺贝尔化学奖。

10月4日，来自法国、美国和奥地利的科学家阿斯佩（Alain Aspect，75岁）、克劳泽（John Clauser，80岁）和蔡林格（Anton Zeilinger，77岁）获得今年度诺贝尔物理学奖。

他们因在“纠缠光子（entangled photons）实验、证明违反贝尔不等式（Bell inequalities）和开创性的量子信息科学”方面作出贡献，而荣获诺贝尔物理学奖。

10月3日，瑞典古遗传学家斯万特·帕博（Svante Paabo，67岁）获得诺贝尔医学奖。帕博的主要成就包括了对一个尼安德特人基因组进行测序，有助于了解尼安德特人这个已经绝种的人类，与现代人类之间的联系。

诺贝尔颁奖机构接下来将陆续公布文学、和平、经济学奖得主。

2022年诺贝尔奖的奖金为1000万瑞典克朗（约130万新元）。