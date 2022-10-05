周三美市盘前退低 重点谈家喻户晓品牌Tupperware最新消息

星期三（10月5日）重点：

在连续两天走势强劲之后，美国华尔街股市主要股指期货星期三（10月5日）下跌，市场气氛显得更加谨慎。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌27.10点或0.80％，报3763.80点；纳斯达克100指数期货下跌83.00点或0.72％，报11499.50点；道琼斯指数期货则退低227.90点，报30088.40点。

美国经济数据疲软导致美国国债收益率走低。再加上澳大利亚央行加息幅度只有25个基点，比预期中低，带动美国股市隔夜连续第二天上涨。市场投资者对联储局很快缓和加息步伐重燃希望。

标准与普尔500指数隔夜上升112.50点，闭市报3790.93点。道琼斯指数则起825.43点，闭市报30316.32点。以科技股为主的纳斯达克100指数也大幅度上升3.14％或352.81点，以11582.54点收市。

隔夜大盘股领涨，亚马逊（Amazon）上涨4.36％、微软（Microsoft）上涨2.90％、苹果（Apple）上涨1.90％、谷歌母公司Alphabet Inc上涨2.62％。

美国股市隔夜的交易非常活跃，交易所的总成交量是125亿1000万股，比过去20天的116亿3000万股平均成交量明显增加许多。

盘前交易重点：

（早报讯）全球首富马斯克（Elon Musk）在反复多时之后，终于决定落实他之前提议以每股54.20美元收购推特（Twitter Inc）的计划。这个消息一传开即刻带动推特股价隔夜飙升22.24％。星期三晚上盘前推特股则退低0.22美元，截稿时报51.78美元。

新加入模因股票行列的FingerMotion隔夜走势疯狂。早盘开始就一步一步失守，甚至还一度猛挫超过20％。但是在最后短短的30分钟交易中，FingerMotion突然直线冲高，最后以5.54％升幅收市。星期三晚上盘前FingerMotion下跌0.71美元或10.35％，截稿时报6.15美元。

电动车制造商Rivian Automotive第三季度产量达7363辆，比上一季度增长67％，而且该公司也维持全年2万5000辆的目标，带动Rivian股价隔夜上涨13.4％。这只股星期三晚上盘前微退0.30美元，截稿时报36.00美元。

星期三下文我们来看看特百惠（Tupperware Brands）的最新消息。星期三晚上盘前该股起0.07美元，截稿时报7.29美元。

盘前活跃股按序：推特（Twitter）、特斯拉（Tesla）、福特（Ford Motor）、亚马逊（Amazon）和Carnival Corp。截稿时，除了福特汽车股价上涨之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

特百惠希望能够通过重塑销售商业模式，以全渠道战略方式接触更多消费者。（档案照片）

特百惠（Tupperware Brands）（纽约证券交易所代码：TUP）

许多妈妈们所熟悉的特百惠产品，现在已经正式进入美国零售百货商场。打响第一炮的是零售巨头Target。现在除了通过直销之外，消费者也能在Target旗下的各个商店和网站买得到特百惠的各种收纳盒子、瓶子等产品。

在隔夜宣布了上述消息之后，沉寂多时的特百惠股价表现出色，全日总共上涨11.94％，闭市报7.22美元，交易量达246万5692股。

特百惠的文告说，公司希望能够通过重塑销售商业模式，以全渠道战略方式接触更多消费者。与此同时，公司也会继续加强公司原有的直销业务。

文告也说，公司将继续扩大与更多零售商和伙伴的合作范围。这些零售商和合作伙伴都有良好的声誉和广大的客户群。

特百惠首席执行官费尔南德斯（Miguel Fernandez）在领英（LinkedIn）帖文说：“星期三宣布的这一步，只是我们全球多渠道战略的其中一个新开始。这也是我们过去两年在领导管理、运营能力，以及在整个企业中创建强大流程进行投资后取得的其中一项成绩。”

星期三的宣布让特百惠股价上涨，但是开年至今特百惠的股价已经下跌了54.59％，在过去12个月的跌幅多达67.35％。

在Tipranks只有两名分析师给予特百惠股评级。他们双双都给予“持守”评级，一年期限平均目标价是9.00美元。