减税计划喊停后 特拉斯承诺带英国度过风雨飘摇的日子

（早报讯）在修正引发市场震荡的减税计划后，英国首相特拉斯星期三（10月5日）承诺，将带领英国度过“风雨飘摇的日子”。

特拉斯5日傍晚在伯明翰出席保守党年度大会上说：“我们聚集在英国的关键时刻，这是暴风雨的日子……在这个艰难的时期，我们需要挺身而出。我决心让英国继续前进，让我们渡过难关，站稳脚跟。”

自特拉斯政府发布50年来最大规模的减税方案后，英国在11天内经历了投资者抛售资产、股债汇急挫等一系列挫败。

特拉斯此番信心喊话，除了再次表明政府重振经济和团结英国的决心，还包含试图挽回保守党的信誉，以及提振金融市场信心等目标。

特拉斯还重申，英国央行独立设定利率是正确的决定，称“利率由英格兰银行独立设定，政客们不对此作出决定，这是正确的……财政部长和英国央行行长将继续密切协调我们的货币和财政政策，财政部长和我在这方面的步调完全一致”。

分析认为，特拉斯修正减税政策的决定，虽能暂时安抚市场不满情绪，但处理危机的手法暴露出她空有野心却无领导才能，以及欠缺政治担当的弱点。除了重挫领导威信，还提早成为跛脚政府。

据悉，若特拉斯无法在短期内挽回保守党的信誉，保守党可能会对她发起不信任投票。特拉斯目前面临保守党内部逼宫，不满她因减税措施破坏英国经济的保守党议员，正计划向她提出不信任动议。

英国财政部长克沃滕将在11月23日，发布中期财政计划。