油盟＋同意日产量削减200万桶 布伦特油价涨1.8%

（早报讯）石油输出国组织与俄罗斯等盟友（OPEC+，简称油盟+）同意将每日总产量上限削减200万桶，以期遏制全球经济疲软导致的油价下跌。

布伦特原油期货价在新加坡时间星期三（10月5日）晚上接近11时涨幅重新增至1.79％，达到每桶93. 44美元，它星期三最高曾涨达2.18％，最低曾跌1.13％。美国WTI原油期货价也涨1.75％至88.03美元，它星期三最高曾涨达2.08％，最低曾跌1.27％。

根据彭博社报道，这是油盟+自2020年以来减产力度最大的一次。不过，这对全球供应量的实际影响将小于这个减产数量，因为一些成员国的产量已经远远低于它们的配额，意味着它们无需减产就已经符合最新产量限制。

根据彭博新闻社以9月份产量来计算，油盟+总产量限额削减200万桶只需要八个成员国实际减产，实际减产幅度大约为每天88万桶。

不过，减产决定仍可能给已经在与能源成本驱动的高通胀进行斗争的全球经济再添冲击。这也会令美国感到不安，并可能引发华盛顿的回应。美国总统拜登今年早些时候访问了沙特阿拉伯，以期在11月中期选举前增加石油供应，并降低美国的汽油价格。

知情人士透露，星期三早些时候，美国官员致电海湾地区国家，试图劝说不要减产。