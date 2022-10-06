美国“龙”飞船将美日俄宇航员送往国际空间站

（早报讯）美国太空探索技术公司（SpaceX）的载人“龙”飞船美国东部时间星期三（10月5日）在佛罗里达州发射升空，将来自美日俄的四名宇航员送往国际空间站。

美国国家航空航天局（NASA）的直播画面显示，5日中午12时（新加坡时间6日零时），搭载“龙”飞船的“猎鹰9”火箭从佛州肯尼迪航天中心发射升空。飞船将于6日下午4时57分抵达国际空间站并与之自动对接。届时，NASA将直播对接过程。

在本次代号为“Crew-5”的任务中，搭乘“龙”飞船前往国际空间站的四人分别是NASA宇航员妮科尔·曼、约什·卡萨达，日本宇宙航空研究开发机构宇航员若田光一以及俄罗斯宇航员安娜·基金娜。NASA在官网称，执行“Crew-5”任务的四名宇航员抵达之后，国际空间站的人数将增至11人。几天后，执行“Crew-4”任务的四名宇航员将返回地球。

NASA称，执行“Crew-5”任务的四名宇航员将在国际空间站工作六个月。期间，他们将开展心血管健康、生物打印以及微重力环境下流体运动等方面的科学研究。根据NASA局长纳尔逊的说法，“Crew-5”任务将完成200多项科学实验和技术演示。

“龙”飞船是美国首个由私营企业建造并运送宇航员往返空间站的载人飞船，5日的发射是这一飞船第六次为NASA运送宇航员。另外，“龙”飞船还曾将两个平民乘组送入太空。