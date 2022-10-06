特朗普海湖庄园被扣押文件内容 包含谁应获总统赦免

（早报讯）美国联邦调查局从前总统特朗普的海湖庄园中搜查出的文件，包含了他就任总统时对“谁应该得到总统赦免”的分析以及许多与他相关的法律纠纷记录。

据美国《国会山报》星期三（10月5日）报道，美国司法部在一份备忘录中写道，这些材料中几乎没有一个是享有“律师-委托人特免权”保护的。

此外，美国上诉法院5日批准了司法部关于加快任命一名特别主管的上诉，以审查联邦调查局从海湖庄园查获的文件。

特朗普方面，他要求美国最高法院介入他与司法部就这一事件的法律纠纷。

据报道，特朗普向最高法院提出紧急申请，要求早前被任命的“特别主事官”迪尔里审查100余份带有机密标记的文件。

美国有线电视新闻网（CNN）称，如果这项请求获得批准，可能会支持特朗普在法庭上挑战美国联邦调查局（FBI）搜查的企图。

特朗普的律师10月4日提交的文件中说，迪尔里应该有权“确定带有分类标记的文件是否确实是机密，以及无论分类如何，这些记录是个人记录还是总统记录。”

在海湖庄园一案中，佛州一名地区法官暂停了司法部对这些文件的调查，并批准了特朗普让第三方审查在海湖庄园查获的文件的要求。此后，美国第11巡回上诉法院部分驳回了这一命令，允许司法部继续对100余份被标记为机密的文件展开刑事调查。

8月8日，FBI搜查了特朗普的海湖庄园。美国司法部正在就特朗普离任时从白宫带走机密文件是否违反《反间谍法》等展开调查。特朗普曾多次辩称，他已经将这些文件全部解密。