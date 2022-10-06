国际评级机构晨星：美国股市被低估20％

（早报讯）美国华尔街股市目前正处在非常‘罕见’的低估水平，而且市场已经出现不少投资吸睛的投资机会，尤其是一些霸级市值股，更是非常具有吸引力。

国际评级机构晨星（Morningstar）首席美国市场策略师塞克拉（Dave Sekera）是在该机构今天（10月6日）主办的“2022年第四季度美国股票展望线上研讨会”中，对美国股市做出上述评估。

对于美国股市接下来的走势，塞克拉说：“在可预见的未来，美国股市会继续像过去一年一样出现显著的波动。不过整体而言，在我们追踪的700只美国股票当中，已经出现很多股价比它们应有的合理价格便宜至少20％。换言之，目前市场有着许多非常具吸引力的投资机会。”

塞克拉说：“美国股市是过度向下调整了。尤其是受到近期公司业绩欠佳、美元升值以及欧洲很可能进入衰退等不利因素的影响，让现在的平均股价已经是我们认为的合理价的0.79倍，也就是便宜了超过20％。其中成长股更是被低估，仅是合理价的0.75倍。小盘股的价格则是最便宜的，目前仅是合理价的0.62倍，算是折扣多的股票类别。”

塞克拉说：“虽然股市下挫不少，但是依我们的估算，如果我们对市值超过2500亿的巨无霸公司进行同样的筛选的话，现在只剩下五只股票属于股价高过估值的。”

根据塞克拉列出的排表，这五只股价仍旧高过估值的股票是：United Health Group、礼来（Eli Lilly）、艾伯维（AbbVie）、苹果（Apple）和（Procter & Gamble）。

十大被低估的巨无霸股票

塞克拉也列出10只晨星团队认为股价显著被低估的巨无霸股票，也就是晨星所谓的四星、五星级股票。它们是：面簿母公司Meta Platforms、谷歌母公司Alphabet、亚马逊（Amazon）、英伟达（NVIDIA）、微软（Microsoft）、股神巴菲特（Warren Buffet）执掌的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）、美国银行（Bank of America）、万事达卡（Mastercard）、威士卡（Visa）和摩根大通（JP Morgan）。

不过塞克拉承认，目前市场的不确定因素确实是比开年来得多。他说：“除了原有的负面因素之外，在9月份我们也看到了美元在几星期内快速升值。投资者意识到这将对许多企业第三季度和第四季度的盈利带来很多压力，尤其是那些有大量收入和盈利源自海外的国际化企业，当它们把海外盈利兑换回美元时，它们肯定会发现盈利缩水了。”

塞克拉说：“因为石油和天然气的能源价格上涨，欧洲也显然开始走向衰退。现在欧洲的真正问题，是经济衰退会持续多久，影响会有多深？至于中国的经济前景则是尤其暗淡的。这些压力确实增加了整个市场的不利因素。”

在谈到美国经济情况时，晨星美国经济部主管考德威尔（Preston Caldwell）则说：“美国通货膨涨相信会在2023年显著下降。到时联储局应该有减息空间和理由，从而刺激美国经济增长。美国经济预料会在明年见底，在2024年加速增长。”

考德威尔认为，通胀情况会在明年回复正常。市场就算会出现衰退，相信也会是轻微且短暂的。