两艘移民船在希腊海域沉没 至少16死30失踪

（早报讯）希腊海岸警卫队星期四（10月6日）说，两艘载有移民的船只星期三（10月5日）在希腊海域沉没，至少16人死亡，救援人员正在搜寻仍失踪的30人。

海岸警卫队发言人科卡拉斯告诉希腊国家电视台ERT，一艘据信载有约40人的橡皮艇在大风中沉没。另外，所有受害者相信是非洲裔妇女。发言人还说，已有九名妇女获救，但据信还有15人失踪。

这是在伯罗奔尼撒半岛南部的基色拉岛附近发生的第二起沉船事件，尚未有正式的死亡人数。发言人说，很难从幸存者那里获得更多信息，因为他们“感到非常恐慌”。

几小时前，海岸警卫队接到警报，在伯罗奔尼撒半岛南部的基斯拉岛附近有一艘帆船遇险。这艘据信载有约95人的帆船在迪亚科夫蒂岛港口附近搁浅并沉没。一些幸存者上了岸，由海上的船只和陆上的消防部门和参与行动的警察成功地找到了80名来自伊拉克、伊朗和阿富汗的寻求庇护者。

希腊今年面临的移民流量增加，并指责土耳其未能执行2016年与欧盟达成的协议，阻止移民驶入欧洲。

希腊移民部长米塔拉奇星期四（10月6日）在这两起事件发生后发推文说，土耳其应该“立即采取行动，防止所有因恶劣天气条件而导致的非正常离境”。

希腊、意大利和西班牙是逃离非洲和中东的人在欧盟寻找安全和更好生活的国家之一。