韩官员：朝鲜发起战术挑衅可能性加大

（早报讯）韩国官员认为，朝鲜不断提升核导威胁能力，持续对韩美两国保持强硬军事态势，朝鲜发起战术挑衅和战略挑衅的可能性增加。

据韩联社报道，韩国联合参谋本部星期四（10月6日）向韩国国会国防委员会国政监查会做工作汇报时说，朝鲜的战略挑衅包括发射洲际弹道导弹，以及第七次核试验。

韩联参同日早上通报，朝鲜星期四（10月6日）早上6时许向朝鲜半岛东部海域，发射两枚短程弹道导弹。这是朝鲜继星期二（4日）发射中远程弹道导弹之后，时隔两天再次发射弹道导弹。

朝鲜外交部星期四（10月6日）发布公告，谴责美国里根号核动力航母战斗群重返朝鲜半岛海域，对半岛及周边地区局势稳定构成威胁，朝鲜密切关注相关情况。

韩联社报道指出，从公报内容可看出，朝鲜星期二（10月4日）发射导弹，是针对韩美9月底在韩国东部公海展开的联合演习，所采取的反制举措。

另一方面，韩联参也在国政监查会上通报，初步调查结果显示，韩国玄武-2C导弹发射后坠毁，是控制系统存在缺陷。

韩美两军在星期二（10月4日）深夜至星期三（5日）凌晨联合展开地对地导弹射击演习，以反制朝鲜前一天的中远程弹道导弹挑衅。韩军和驻韩美军各自发射两枚陆军战术弹道导弹，韩军紧接着再发射一枚射程1000公里的玄武—2C弹道导弹。导弹未按常规飞行，最终落入在距离居民区700米的地方。