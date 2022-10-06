马来西亚元首召见财长和巡视水利局引起热议

（早报讯）马来西亚国家元首苏丹阿都拉星期三（10月5日）召见财政部长东姑扎夫鲁后，星期四（6日）主动要求卫生部长凯利和环境部长端依布拉欣汇报水灾防范工作。元首的做法在社交媒体引起热议。

马国政府计划星期五（7日）提呈“2023年度财政预算案”。马国历任元首都不曾在政府提呈预算案前召见财政部长，因此，阿都拉的做法在社交媒体引起热烈讨论。

一些网民认为，元首希望了解预算案及防灾的准备工作，作为是否同意解散国会的考虑因素。也有网民指出，元首其实是含蓄暗示目前应以民生及防灾为重，而不是举行大选。

财政部长东姑扎夫鲁星期三晚间在面簿表示，他与财政部秘书长阿斯里当天一起进宫觐见元首，并向元首提交“2023年经济望及财政展望报告书”。

元首星期四上午前往位于雪兰莪安邦水利灌溉局的全国水灾预报和预警工程中心。卫生部长凯利，环境及水务部长端依布拉欣过后在记者会都说：“元首满意卫生部和环境部的（防灾）准备。”

至于政府的防灾准备是否意味举行全国大选不会有问题，凯利透露，元首的确有询问这方面的问题。“元首只是如常要求汇报和意见，因为我们确实正面对东北候风，但没有进一步讨论（全国大选）。”

记者问凯利，元首此行是否为了接见首相依斯迈沙比里前，先进行严格评估，凯利只是简单回答说：“元首非常关心人民的福利。元首知道现在发生什么事。”