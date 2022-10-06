周四美市盘前小幅走低 重点谈瑞士信贷新传言

星期四（10月6日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期四（10月6日）小幅走低。股市过去几天走势强劲，主要是因为投资者对联储局很快缓和加息步伐重燃希望，但是从刚发布的美国强劲劳动力数字来看，投资者不禁开始迟疑起来。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌24.60点或0.65％，报3758.70点；纳斯达克100指数期货退低72.70点或0.63％，报11500.50点；道琼斯指数期货则跌176.60点，报30097.30点。

美国股市隔夜（星期三）原本在尾盘出现飙升，但是随后出炉的美国劳动力数字显示需求强劲，再次暗示联储局可能继续大幅加息，导致股市主要股指收低。

标准与普尔500指数隔夜微跌7.65点，闭市报3783.28点。重量级的道琼斯指数则跌42.45点，闭市报30273.87点。以科技股为主的纳斯达克100指数也略微退低0.08％或9.36点，以11573.18点收市。

美国股市隔夜的交易较为淡静些，交易所的总成交量是104亿3000万股，比过去20天的116亿4000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

蚬壳（Shell）星期四发布文告说，公司第三季度利润将受到炼油盈利率将近减半、化工盈利率下滑，以及天然气交易疲软给于的压力。蚬壳股价星期四晚上在盘前交易中下跌2.99美元，截稿时报51.03美元。

福特汽车（Ford Motor）将从2023年起，把旗下的电动卡车F-150款型Lightning Pro的价格提高将近11％，以减轻供应链和高通胀带来的冲击。福特股价在星期四晚上盘前交易中下跌0.16美元，截稿时报12.35美元。

高盛分析团队把对Pinterest的评级从原本的“持守”上调至“买进”，目标价从24美元上调到31美元。Pinterest股价星期四晚上盘前上升1.05美元，截稿时报25.68美元。

根据《华尔街日报》报道，知情人士透露，全球首富马斯克（Elon Musk）之前原来曾和推特（Twitter）的代表商量是否可以降价收购推特，只不过没有成功。之后马斯克才突然决定以原价440亿美元完成收购。推特股价星期四晚上盘前退低0.80美元，截稿时报50.50美元。

星期四下文我们再来看看瑞士信贷（Credit Suisse）的最新消息。星期四晚上盘前该股起0.07美元，截稿时报4.29美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、英伟达（NVIDIA）、Carnival Corp、推特（Twitter）和苹果（Apple）。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

现在许多社交媒体的评论甚至还给瑞士信贷取了一个新名字，叫“瑞士借贷”（Debit Suisse）。（路透社）

瑞士信贷（Credit Suisse）（纽约证券交易所代码：CS）

（早报讯）隔夜市场又传着有关瑞士信贷的新传言。根据知情人士透露，瑞士信贷（Credit Suisse）正在想办法出售旗下的资产以便套现，而其中一个就是位于苏黎世的萨沃伊文华东方酒店（Mandarin Oriental Savoy Hotel）。瑞士信贷是这家酒店的“主要股东”。

根据彭博社报道，知情人士说，瑞士信贷已经与一名顾问合作，开始为这家具有悠久历史的酒店（前身为Savoy Hotel Baur en Ville）找买家。不过消息人士暂时还无法取得酒店的估值。

但是根据最早发布这个消息的瑞士金融博客Inside Paradeplatz，这家酒店的价值可能达4亿瑞士法郎（约4亿零800万美元）。

瑞士信贷发言人迈耶（Simone Meier）针对这个传言发了电子邮件与媒体说：“作为公司全球房地产战略的一部分，瑞士信贷会定期审查旗下房地产投资组合。不过我们不会披露个别交易的细节的。”

瑞士信贷是在2020年宣布，为这家开业近两个世纪的酒店进行全面的大规模翻修，因此该酒店从今年初至2024年年中都会关闭。瑞士信贷当时还表示，酒店的客房总数将从原本的104间减少到80间，以便让客房更宽敞、舒服。

其实这阵子围绕在瑞士信贷的许多传言，已经让许多投资者担心瑞士信贷已经是真的陷入财务困境了。虽然瑞士信贷集团的首席执行官科尔纳（Ulrich Koerner）和董事长莱曼诺（Axel Lehmanno）都有出来说话安抚人心，但是徒劳无功。现在许多社交媒体的评论甚至还给瑞士信贷取了一个新名字，叫“瑞士借贷”（Debit Suisse）。

此外，就在两天前，在瑞士信贷工作约20年的亚洲财富管理副主管也突然离职，星期三（5日）市场也传瑞士信贷驻香港董事总经理兼亚太并购副主管也已另谋高就，难怪市场投资者现在谈到瑞士信贷就感到不安。短期内有意入股瑞士信贷的投资者还是应该要谨慎为妙。