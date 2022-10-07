拜登没排除G20峰会与普京会面可能性

（早报讯）美国总统拜登没有排除在二十国集团（G20）峰会期间与俄罗斯总统普京会面的可能性。

G20峰会11月15日及16日在印度尼西亚峇厘岛举行，印尼为本届G20轮值主席国。

法新社报道，拜登星期四（10月6日）被记者问道，会不会趁着下个月到峇厘岛出席G20峰会，与普京进行直接对话，拜登说：“到时候再说。”白宫此前说，不排除两人见面的可能性。

石油输出国组织（OPEC，简称油盟）和包括俄罗斯在内的非油盟产油国组成的油盟+（OPEC+）5日宣布同意11月起大幅减产，在8月产量基础上将每日石油产量减少200万桶。拜登对此表示失望，认为减产是短视决定。

白宫新闻秘书皮埃尔说，这一决定表明油盟+站在俄罗斯的一边。产油国减产决定可能导致美国汽油价高涨，此时距离美国中期选举只剩五个星期，这将给拜登所属的民主党的选情蒙上一层阴影。

白宫之前说，如果普京出席G20峰会，那乌克兰总统泽连斯基也应该出席，即使乌克兰不是G20成员国。不过，拜登和普京的行程安排均尚未确定。

印尼总统佐科8月接受彭博社访问时披露，普京和习近平都会亲自出席G20峰会。而拜登此前说，如果他参加G20峰会，他“肯定”会与中国国家主席习近平会晤。