美参院拟推动法案 向油盟+加大施压

（早报讯）美国两党资深参议员拟推动一强有力法案，对决定大幅减产的石油输出国组织+（OPEC+，简称油盟+）加大施压力度。

路透社报道，民主党籍的参议院多数党领袖舒默星期四（10月6日）发表声明说：“沙特阿拉伯协助（俄罗斯总统）普京继续对乌克兰发动卑鄙、恶毒的战争，美国人一定会牢牢记住。”

油盟+5日宣布11月起大幅减产，美国国会再次考虑推动《反石油生产和出口垄断法案》（NOPEC）。这项法案将授权美国政府以操纵能源市场为由起诉油盟成员国，寻求数以十亿美元计的赔偿。

舒默说：“我们正在研究所有立法工具包括《反石油生产和出口垄断法案》，以最有力的手段应对这一令人震怒且自私邪恶的举措。”

支持《反石油生产和出口垄断法案》的共和党籍参议员格拉斯利说，他计划将这项法案列为即将出台的《国防授权法案》的修正案。

《反石油生产和出口垄断法案》5月在民主党人包括参议员克鲁布切的支持下，在参议院司法委员会轻松获通过。众议院一委员会已在去年予以通过。

如果国会两院均通过这项法案并由总统拜登签署立法，这将意味着美国反垄断法给予油盟+成员及其国家石油公司免受诉讼的主权豁免权将被撤销。

拜登7月访问中东，试图说服沙特增加石油产量。但油盟和包括俄罗斯在内的非油盟产油国组成的油盟+于10月5日宣布，11月起大幅减产，在8月产量基础上将每日石油产量减少200万桶。

白宫新闻秘书皮埃尔说，这一决定表明油盟+站在俄罗斯的一边。

油盟+的减产决定可能导致美国汽油价高涨。现在距离美国中期选举只剩五个星期，这将给拜登所属的民主党的选情蒙上一层阴影。