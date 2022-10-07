北溪管道泄漏点附近海域解除封锁

（早报讯）瑞典安全局对北溪一号和北溪二号天然气管道泄漏点的现场调查已完毕，瑞典附近的北溪管道泄漏点周围海域已解除封锁。

新华社报道，瑞典安全局星期四（10月6日）在一份新闻公报中说，该局负责对北溪管道泄漏事件进行调查，并由一名检察官领导。目前现场调查工作已经完成，对该海域的封锁已解除。

公报说，瑞典安全局自上周末开始的现场调查表明，瑞典专属经济区内的北溪一号和北溪二号天然气管道附近发生了爆炸，对管道造成了严重破坏。瑞典安全局将对在现场采集到的材料进行处理和分析。该局认为现场调查“增加了蓄意破坏的嫌疑”。

瑞典5日拒绝了俄罗斯参与北溪管道泄漏事件调查的要求。俄方对外情报局局长纳雷什金9月30日说，俄方正在对北溪天然气管道发生损坏进行调查。俄方已有的材料显示，这起事件背后有“西方痕迹”。

目前在北溪一号和北溪二号管道上共发现四个泄漏点，分别位于瑞典和丹麦附近水域。瑞典测量站9月26日在北溪天然气管道发生泄漏的水域探测到两次强烈的水下爆炸。瑞典检察院星期一（10月3日）宣布封锁北溪天然气管道泄漏点附近海域，并展开刑事调查。

北溪一号管道于2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底向德国输气。北溪二号管道2021年建成，与北溪一号主体管道基本平行，尚未投入使用，但有部分天然气封存在管道内。