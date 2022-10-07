美国法官：10月28日为推特完成收购交易的最后期限

（早报讯）受全球瞩目的推特收购交易必须在10月28日之前敲定。美国法官已经给全球首富马斯克（Elon Musk）铁定的交易完成日期，消除这项440亿美元巨额交易再次出现时断时续的变数。

美国特拉华州法官麦考密克（Kathaleen McCormick）隔夜（星期四，10月6日）说，如果这项交易未能在这个日期完成，那么原定在10月17日开始的为期五天审判，就会重新安排在下个月进行。

麦考密克下令说；“如果交易在2022年10月28日下午5点之前没有完成，交易双方当晚必须通过电子邮件与我联系，以获得2022年11月的审判日期。”

马斯克是在今年4月间同意以440亿美元全面收购推特的。但在做出这个收购宣布后的几个星期内，马斯克又抱怨推特虚假账户的数量远高于推特公开估计的不到5％，而决定取消收购计划。现在推特是希望通过法律途径，让马斯克继续以每股54.20美元的价格完成收购交易。

随着10月17日推特对马斯克的违约诉讼的审判日期越来越靠近，作风一向突如其来的马斯克竟然在本星期二（10月4日）做了急转弯，恢复了他对推特的440亿美元的收购计划。

马斯克的律师团队隔夜在提交给法庭的文件说：“现在已经没有必要通过加速审判命令被告（即马斯克及团队）做他们已经在做的事情，这些行动现在已经没有实际意义了。”

文件还说：“虽然如此，推特却还不接受我们肯定要交易的答案。更令人惊讶的是，他们竟然坚持要继续进行这场诉讼，鲁莽地将交易置于风险之中，而且也赌上与他们的股东利益。”

马斯克的律师团队说，推特反对暂停审判，而他们的理由是马斯克团队“理论上可能”缺乏完成交易的融资。但是马斯克是完全可以“在10月28日或前后”完成交易的。

推特律师在提交给特拉华州法院的文件驳斥了上述论点，并指出马斯克仍未承诺交易完成日期。马斯克的最新上诉是“进一步的恶作剧和拖延时间”的伎俩。

推特律师说：“马斯克团队整天说‘相信我们’、‘我们这次是认真的。’，但是这些都是马斯克为自己制造“无限期”的交易时间框架。”

推特律师还说：“终止这场诉讼的障碍不是如被告所说的那样，说推特不愿意接受肯定交易的答案。真正的障碍是被告拒绝接受他们合同的义务。”

他们也说：“在被告承诺合约完成交易之前，推特有权在法庭上证明被告的违规行为，以确保在交易无法完成时，能够获得一定的赔偿。”

根据美国各方媒体报道，这项交易谈判陷入僵局，主要是因为马斯克数十亿美元的债务融资安排陷入困境。之前甚至还有传闻引述知情人士说，马斯克较早前曾和推特的代表商量降价收购推特，但是没有成功。

马斯克在隔夜的法庭文件中说，银行正在为这笔交易提供资金，不过他需要更多时间。但是与审判和上诉所需的几个月相比，短暂的延迟是更可取的。

另一厢的推特却说，一家参与这次贷款银行的公司代表隔夜作证说，马斯克到目前为止尚未向他们发出借款通知，也没有通知银行他想完成交易的意愿。

尽管在这个相互不信任的棘手交易中变数累累，推特隔夜仍在发布的文告中说：“我们期待在10月28日之前以54.20美元的价格完成交易。”

推特股价在收购双方这么一来一往之间，于隔夜下跌了1.91美元或3.72％，闭市报49.39美元。盘后该股继续退低0.94美元或1.90％，报48.45美元。