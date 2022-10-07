周五美市盘前小幅走低 重点谈优步科技最新消息

星期五（10月7日）重点：

在关键的就业报告发布之前，投资者显得谨慎，导致美国华尔街股市主要股指期货星期五（10月7日）小幅走低。

在晚上7时截稿时，标准普尔500指数期货微退2.50点或0.07％，报3742.00点；纳斯达克100指数期货也下跌42.10点或0.37％，报11443.40点；只有道琼斯指数期货逆流而上，起39.10点，报29966.00点。

美国股市主要股指隔夜（星期四）收低。投资者隔夜大都采取观望，都在等待星期五较迟时候公布的月度非农就业数据。投资者现在越来越担心联储局会继续保持激进的利率立场，继而导致美国经济进入衰退。

标准与普尔500指数隔夜下跌38.76点，闭市报3744.62点。重量级的道琼斯指数则跌346.93点，闭市报29926.94点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.76％或87.68点，以11485.50点收市。

美国股市隔夜的交易相对淡静，交易所的总成交量是105亿7000万股，比过去20天的116亿7000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

原本可能为特斯拉（Tesla）首席执行官马斯克（Elon Musk）的推特收购行动提供融资的阿波罗全球管理（Apollo Global Management）和Sixth Street Partners，据说已经退出谈判桌。现在投资者担心马斯克可能又会再动特斯拉股的主意，导致特斯拉股价隔夜下挫1.11％。星期五盘前该股回升0.96美元，截稿时报239.09美元。

瑞士信贷（Credit Suisse）股票的空头押注在这一个月内翻了两番。根据IHS Markit的数据，截至10月5日，瑞士信贷的空头权益增加到股本的7.1％，即1亿7100万股，进一步显示投资者对该高管本月宣布的重大战略计划没有信心。虽然如此，瑞士信贷股价在星期五盘前上升0.30美元，截稿时报4.59美元。

谷歌（Google）隔夜推出全新手机和旗下的第一款智能手表。但是母公司Alphabet的股价似乎不为之所动，收盘时几乎持平。星期五盘前该股微跌0.42美元，截稿时报101.00美元。

下文我们来看看优步科技（Uber Technologies）的最新消息。星期五盘前优步股价退低0.14美元，截稿时报29.59美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、超微（Advanced Micro Devices）、推特（Twitter）、英伟达（NVIDIA）和英特尔（Intel Corp）。截稿时，这五只活跃股的股价跌多起少。

优步科技在出售旗下的自动驾驶汽车部门近两年后，再次启动它开拓自动驾驶出租车车队的愿景。（路透社）

优步科技（Uber Technologies）（纽约证券交易所代码：UBER）

（早报讯）优步科技隔夜宣布与Motional Inc签署了一项为期10年的无人驾驶送货和乘车服务的协议。这也是优步科技在出售旗下的自动驾驶汽车部门近两年后，再次启动它开拓自动驾驶出租车车队的愿景。

Motional Inc是韩国现代汽车（Hyundai）与总部位于都柏林（Dublin）的汽车技术供应商Aptiv的合资企业。

优步与Motional隔夜发布的联合文告说，这项为期10年的协议将把Motional旗下的全电动IONIQ 5款型机器人出租车（robotaxis）与优步的召车和数码交付平台结合在一起。不过，合作双方并没有进一步披露涉及的财务细节。

Motional首席执行官伊格尼玛（Karl Iagnemma）说：“这项协议将有助于机器人出租车的大规模采用范围。”

其实合作双方已经开始在优步的Uber Eats平台合作，试行无人驾驶的食品配送了。这项合作是在今年5月于加利福尼亚州圣莫尼卡启动的。优步将会在今年较迟时候开始在美国市场提供无人驾驶出租车服务。

优步自动驾驶全球负责人齐奇（Noah Zych）说：“这次合作显示共享的自动驾驶汽车将在未来的交通运输中发挥重要作用。它也在优步成为全球平台的战略中扮演重要角色，帮助人们去任何地方、运送东西到任何地方。”

在2020年12月间当疫情最严重时，优步为了削减成本，将旗下的自动驾驶汽车部门Advanced Technologies Group出售给Aurora Innovation Inc，然后再持有Aurora Innovation Inc的部分股份。

在出售Advanced Technologies Group之前，这个自动驾驶汽车部门在构建和测试自动驾驶系统方面都已经取得了一定的进展，而且还在旧金山、多伦多和华盛顿等城市都部署了试点。

在Tipranks的25名分析师当中，有23名给予该股“买进”的评级，两名给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价是47.50美元。以隔夜闭市价的29.73美元闭市价计算，分析师看好优步股价有59.77向上潜能。