在羁押期间去世 伊朗官方报告称阿米尼是病故

（早报讯）星期五（10月7日）公布的伊朗官方医疗报告称，被道德警察逮捕并在羁押期间去世的22岁女子阿米尼，是因病逝世。

综合法新社和路透社报道，伊朗法医组织在国家电视台播出的报告中说：“阿米尼（Mahsa Amini）不是因击中头部、重要器官和四肢而死亡。”这个组织称，阿米尼之死与她8岁时接受脑瘤手术有关。

阿米尼之死引发群众连日举行示威。人权组织称，150多人在针对示威者的镇压行动中死亡，数百人受伤，数千人被捕。

另一方面，伊朗官方否认安全部队在针对阿米尼之死的示威中，杀害一名16岁少女，并称女子是从建筑物顶层跳楼自杀。

这名少女名叫埃斯梅尔扎德（Sarina Esmaeilzadeh），在伊朗厄尔布尔士省（Alborz）去世。

路透社引述伊朗媒体星期五的报道称，厄尔布尔士省首席法官公布，初步调查显示这名少女是从五层楼高的建筑物顶层跳楼自杀。

不过，社交媒体消息和人权组织国际特赦组织称，埃斯梅尔扎德在示威中遭安全部队用警棍击中头部后死亡。示威者当时是因22岁女子阿米尼（Mahsa Amini）被道德警察逮捕后，在羁押期间死亡，而决定聚集示威。

伊朗官方早前也指17岁的示威者沙卡拉米（Nika Shakarami）从建筑物顶层跳楼自杀，但网民称沙卡拉米在首都德黑兰参与示威时遭杀害。