国际油价势将创3月初以来最大单周涨幅

（早报讯）国际油价势将创下今年3月初以来最大单周涨幅，石油输出国组织及俄罗斯等盟友（OPEC+，简称“油盟+”）疫情以来最大规模的减产决定，料将使市场供需情况在北半球冬季来临前更加紧张。

新加坡时间星期五（10月7日）晚上约10时，美国WTI原油期货价格已超过每桶90美元，涨2.37％至90.55美元，全周上涨约12％。布伦特原油期货则涨2.05％至每桶96.36美元，它9月中旬以来首次回到95美元以上。

彭博社星期五报道指出，油市供需展望的收紧，制止了油价早前因为担心全球经济放缓而出现的下滑。俄罗斯这个星期也重申，它将不会售卖石油给采纳美国对俄罗斯石油推行的价格顶限。这给石油供应带来更多不确定性。

油盟+宣布将从11月开始，把日产量减少200万桶。不过，沙特阿拉伯的石油部长指出，实际产量的减少将是在100万至110万桶，因为一些油盟+成员的产量显著低于配额。

Vanir Global Markets公司在新加坡的董事经理詹姆斯·惠斯勒（James Whistler）说，从第四季开始，市场看起来“相当紧张”。在欧洲对俄罗斯石油进口实施制裁，以及中国的需求可能在年底恢复之前，油盟+的减产使市场变得脆弱。