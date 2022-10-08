美出台大范围出口管控措施 旨为切断中国的先进晶片供应

（早报讯）美国拜登政府星期五（10月7日）公布了一套范围广泛的出口管控措施，其中一项为禁止向中国提供世界任何地方使用美国工具制造的特定半导体晶片，极大扩展了华盛顿试图减缓北京技术与军事发展的范围。

路透社和美国之音综合报道，新规定是按美国政府今年早些时候向科磊公司（KLA Corp）、泛林集团（Lam Research Corp）和应用材料公司（Applied Materials Inc）发出信函所列出的限制措施制定的，且其中一些条例立即生效。

这意味着美国顶级半导体设备供应商必须停止向生产先进逻辑晶片的中国独资企业输送设备。

美国7日出台的出口管控组合可能等同于1990年代以来美国在向中国输出技术方面的最大政策转向。如果得到有效落实，新措施将迫使美国公司和使用美国技术的外国公司，切断对中国一些最先进工厂和晶片设计公司的支持，从而使中国的晶片制造业倒退。

华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）的技术和网络安全专家路易斯说：“这将使中国倒退多年。”他说：“中国不会放弃晶片制造……但这真的会使他们的（发展）速度慢下来。”

尚未获得盟国承诺

美国政府高级官员在6日的吹风会上说，美国推出的很多措施是希望防止外国公司向中国出售先进晶片，或向中国公司提供自行制造先进晶片的工具。不过，美国高官坦承，美国还没有从盟国那里获得任何落实类似措施的保证。

美国官员说，美国与盟国的讨论还在持续进行，其中一名官员说：“我们很清楚，如果其他国家不加入我们的行动，我们落实的单边管控终究会失去效力。”

他说：“如果外国竞争者不受到类似的管控，美国的技术领导地位将面临风险。”

美国扩大对这种晶片出口到中国的管控权力，是基于一项被扩宽的“外国直接产品规则”。这项规则之前曾被扩大，让美国政府有权实行出口管控，限制向中国电信巨头华为提供海外制造的晶片。在俄罗斯入侵乌克兰后，美国又利用这项规则禁止向俄罗斯输入半导体。

拜登政府扩大后的限制措施适用于中国的科大讯飞、大华技术和旷视科技Megvii Technology。美国指控这些公司协助北京镇压维吾尔少数民族，2019年被列入实体名单。

美国7日公布的新规定还禁止为中国超级电脑系统提供范围广泛的晶片。

按照新规定义，超级电脑是指任何在占地面积6400平方英尺之内，运算能力超过100千万亿次的系统。两名业界消息人士说，这样的定义还可能打击中国科技巨头的某些商业数据中心。

两党领袖对新举措表示赞赏

美国国会两党领袖对商务部这项针对中国的最新举措表示赞赏。

民主党籍的参议院多数党领袖舒默欢迎这项宣布。他说，这些规则将“保护我们国家的创新不受中国掠夺性的行为侵害。”

舒默在7日发表的书名声明中说：“这些对美国先进制造技术转让的限制措施是绝对必要的，但我们还需要做得更多，才能阻止中国共产党作弊和窃取技术主导地位。”

众议院外交事务委员会首席、共和党籍的得克萨斯州众议员麦考尔也发表声明，称拜登行政当局针对中国新颁布的管制规定是正确方向。

麦考尔说：“如果商务部工业与安全局（BIS）以最严格的标准来执行这些规定，这将打击中国共产党战略目标的核心。”他还说，他期待商务部工业与安全局完全透明地说明他们如何批准和拒绝许可申请，“宽松的许可标准将破坏这些规则要达到的目标。”