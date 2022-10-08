美采购放射性疾病药物 白宫再强调无情报显示俄准备动用核武

（早报讯）美国白宫再次强调没有迹象表明俄罗斯正准备立即使用核武器之际，美国采购了一批价值2亿9000万美元（约4亿1562万新元）的放射性疾病药物。

路透社报道，美国媒体星期五（10月7日）就总统拜登前一天发表有关世界首次面临“核末日”风险的讲话，向白宫新闻秘书皮埃尔发出提问。

皮埃尔说，美国没有任何关于俄罗斯核威胁的新情报，拜登6日的讲话是在强调美国非常严肃看待核武器威胁。

她说：“我们没有看到任何调整美国战略核态势的理由，也没有迹象表明俄罗斯正准备立即使用核武器。”

另一方面，美国卫生及公共服务部4日宣布，美国已购买一款名为Nplate的药物。发生核与放射性紧急事件时，Nplate可用于治疗血细胞损伤。

当被问及这项采购是否与俄乌爆发战争，与莫斯科关系紧张有关，美国卫生及公共服务部发言人说，采购Nplate是美国持续为应对国家安全威胁对健康造成的潜在影响做好准备的一部分，应对范围包括化学、生物、放射、核与新兴威胁等广泛领域。

拜登10月6日在纽约一场民主党筹款活动上说，俄罗斯总统普京提到使用核武器“不是在开玩笑”，他还警告，世界正面临自古巴导弹危机以来最大的核威胁。拜登说，美国正试图为普京寻找“下台阶”，让他“权威无损”的走出乌克兰危机。