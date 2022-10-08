北溪管道爆炸后 美海军侦察机飞越波罗的海

（早报讯）路透社审查过的飞行追踪记录显示，波罗的海北溪二号天然气管道发生首次爆炸的多个小时后，一架美国海军侦察机曾飞到事发海域附近。

路透社报道，目前在北溪一号和北溪二号管道上共发现四个泄漏点，分别位于瑞典和丹麦附近水域。瑞典测量站9月26日在北溪天然气管道发生泄漏的水域探测到两次强烈的水下爆炸。多国警方已就这起事件展开调查。

飞行数据显示，一架P-8A波塞冬（P-8A Poseidon）海上巡逻与侦察机于当天格林威治标准时间零时03分（新加坡时间早上8时03分）在北海上空飞行，当时瑞典地震学家在波罗的海博恩霍尔姆岛东南部记录了他们后来描述为水下爆炸的情况。

这架飞机从冰岛起飞后，在波兰上空进行了赛道型的常规飞行方式，然后飞向波罗的海北溪天然气管道区域。

美国海军在路透社提供数据后确认是美国的飞机。

美国海军发言人说，这架美国海军飞机在波罗的海进行例行的侦察飞行，与北溪管道泄漏无关联。

当被问及这架飞机收集到的任何情报是否有助于北溪天然气管道爆炸的调查时，美国海军欧洲-非洲事务发言人劳伦斯说：“我们目前没有任何额外的信息可以提供。”

波兰、瑞典、丹麦和德国的国防部没有立即就此事发表评论。

马克龙：尚无法断定破坏北溪管道的幕后黑手

另一方面，法国总统马克龙星期五（10月7日）说，北欧领导人已向欧洲伙伴表明，现阶段无法断定破坏北溪天然气管道的幕后黑手是谁。

马克龙说，法国已向在北海和波罗的海拥有天然气基础设施的国家提议与法国海军开展协调行动，以保护和监控北溪天然气基础设施。

马克龙认为，天然气管道、电缆和卫星等基础设施容易受到攻击，在当前地缘政治紧张的情况下，有必要加强对这些设施的保护。

北溪一号管道于2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底向德国输气。北溪二号管道2021年建成，与北溪一号主体管道基本平行，尚未投入使用，但有部分天然气封存在管道内。