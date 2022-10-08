寻求庇护移民涌入 纽约市宣布进入紧急状态

（早报讯）美国纽约市长亚当斯星期五（10月7日）宣布，由于过去几个月从南部边境地区转运来的寻求庇护的移民数量超出当地应对能力，纽约市从即日起进入为期30天的紧急状态。

新华社报道，根据7日发布的行政令，纽约市政府所有相关部门将协同努力，建设和运营应对移民危机的人道主义应急反应和救援中心。

亚当斯呼吁联邦和纽约州政府提供资金援助，允许寻求庇护的移民工作，疏解边境地区移民的流动，并进行久拖未决的移民改革。

4月以来，超过1万7000名主要来自南美的寻求庇护者从美国南部边境地区被转运到纽约市，纽约市的庇护中心接近满负荷运作，还使用了42家酒店作为应急庇护所。

按照目前的趋势，到明年，纽约市庇护系统接纳的人数将从目前的6万1000多人增加到10万人以上。为应对这一危机，纽约市在本财年（从今年10月1日开始）将至少支出10亿美元（约14亿3315万新元）。

出于选举和地方利益等方面的考虑，美国民主、共和两党围绕移民问题的分歧由来已久。共和党人指责民主党控制的本届联邦政府放任非法入境的移民通过南方边境涌入美国，转而通过向民主党主导的地区转运移民以图推动危机的解决，并在即将举行的中期选举中得分。

今年以来，美国南部的得克萨斯州、亚利桑那州和佛罗里达州通过巴士或飞机等向华盛顿特区、纽约市和芝加哥市等地转运了大量非法入境的移民。

美国中期选举将在11月8日举行。