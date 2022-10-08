韩近五年电信诈骗金额逾万亿韩元 仅追回三成

（早报讯）韩国近五年的电信诈骗案件超过24万起，涉及金额高达1.7625万亿韩元（约17亿7270万新元），同期追回金额仅约三成。

韩联社报道，韩国法务部和金融监督院日前向最大在野党共同民主党籍议员李诞熙提交的一份资料显示，2017至2021年银行转账型电信诈骗受害案件达24万8000多起，受害金额高达1.7625万亿韩元（约17亿7270万新元）。

据悉，考虑到近期为躲避金融和调查机构的监视，不通过转账而直接见面收受现金的电信诈骗不断增加，预计实际损失规模更大。然而，受害者同期依据《通信诈骗损失返还法》通过金融机构追回的资金仅为5268亿韩元，占整体损失金额的29.9%。

据悉，相应资金从犯罪账户流出之前尚可通过停止支付等流程追回，但通常得知受害事实之际罪犯已将资金转移他处，难以追回。此时只有提起民事诉讼或刑事审判的赔偿命令制度，但由于程序复杂，加上难以找出隐匿财产，因此对补偿损失没有实质性的帮助。

基于此，韩国国会于2019年8月修订了《腐败财产没收法》，规定检方可在接到法院没收、追讨命令后冻结犯罪受害财产，帮助受害者讨回资金。然而新法实施以来（2020年到2022年8月），依法追回资金的案例仅17起，金额仅为90.3亿多韩元。

法务部说，大部分案件目前正在进行中，资金最终返还受害者还须走完复杂的程序且耗时良久。

李诞熙说，电信诈骗犯罪的预防和处罚固然重要，但帮助受害者追回资金是当务之急，有必要提高现行制度的实效性。