泰国托儿所凶杀案三名儿童幸存 三岁男童头中两枪奇迹生还

（早报讯）泰国乌泰沙旺镇托儿所凶杀案中有三名三岁儿童幸存，包括一名头部被刺伤又中两枪的三岁男童。

34岁的前泰国警员潘亚星期四（10月6日）中午持着刀枪，闯入农磨兰普府乌泰沙旺镇一家托儿所杀人，随即回到家里杀死妻儿后吞枪自尽。包括凶手和妻儿在内共36人死亡，其中24人是介于两岁至五岁的儿童。

综合泰国媒体和天空新闻的报道，奇迹生还的男孩名为苏梅（音译，Sumaee）。苏梅的母亲在医院说，儿子的头部疑遭枪手刺伤并中了两枪，所幸医生成功从他的脑部取出两枚子弹。

她不断回忆起当天早上的情景，并愧疚地说，当天早上儿子原本不愿上学，但她坚持送儿子去托儿所，未曾想过儿子的安全在托儿所会受到威胁。苏梅目前在加护病房留医。

根据泰媒Thaiger的报道，另外两名幸存者分别是女童小艾米（Ammy）和男童米克（Mick）。

小艾米当时也在托儿所，是在这起事件中唯一没有受到攻击的人。据报道，她当时在靠墙的位置睡觉，并盖着毯子，枪手可能因此没有注意到她而逃过一劫。她的祖父事后赶到托儿所，发现孙女不发一语、神情呆滞，让家人心疼不已。

米克当时不在托儿所内，但枪手在行凶后开车逃离途中撞上米克家人驾驶的电单车，造成米克的母亲身亡。枪手还下车刺伤米克和他的祖母，两人随后送院治疗，米克目前情况稳定。

泰王哇集拉隆功星期五前往当地医院探访幸存者和受害者家属时说：“我来这里是为了支持你。我为所发生的事感到非常难过。我对你们的悲伤感同身受。”

事件受害者的丧礼将从星期六（8日）稍后时间开始举行，为期三天。