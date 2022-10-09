民调：英国工党大幅领先保守党30个百分点

（早报讯）最新民调显示，英国在野工党大幅度领先执政保守党30个百分点。

据路透社报道，民调机构YouGov上星期四和星期五（10月6日和7日）为英国《泰晤士报》展开的民调显示，工党的支持率从9月的54%，滑落两个百分点至52%，但仍远高于保守党的22%。保守党的支持率只略起一个百分点。YouGov在最新民调中共访问了1737名英国成年人。

当被问道哪位党魁会是最佳首相人选时，43%的受访者认为是工党党魁斯塔默（Keir Starmer），兼任首相的保守党党魁特拉斯支持率则为13%。

另一个民调机构Opinium在星期三至星期五对2023人进行的民调则显示，工党的支持率为47%，领先保守党的26%。这是Opinium记录到的最大工党领先优势。

特拉斯上星期三（5日）在她出任党魁后的首个保守党大会上，为减税决定辩护。这项减税措施大幅推高了借贷成本，保守党内在这项减税措施方面出现分歧。

特拉斯和财政部长克沃滕（Kwasi Kwarteng）上星期被迫放弃具争议性的取消最高所得税税率做法。

Opinium的民调也显示，53%的受访者认为特拉斯应该辞职，61%认为今年应该举行全国大选。英国下届选举预计在2024年举行。