挟持菲前议员为人质 越狱囚犯被击毙

（早报讯）菲律宾前参议员德利马星期天（10月9日）遭越狱囚犯挟持为人质，囚犯最终被警方击毙。

据法新社报道，挟持事件发生在菲律宾全国警察总部。63岁的德利马（Leila de Lima）因贩毒罪名而被拘留在全国警察总部。

菲国警方在声明中说，一名警察遭人用刀刺伤后，另一名警员开枪打死两名涉案囚犯。第三名囚犯则跑到德利马的牢房，短暂挟持德利马为人质，这名囚犯随后也被击毙。

菲国警方和德利马的代表律师证实，德利马并没有在这起事件中受伤。代表律师也说：“她被带到医院进行一般体检，但根据参议员身边的工作人员所提供的信息，她看起来还不错。”

曾花10年调查杜特尔特 称遭报复被拘留

德利马曾批评前总统杜特尔特的肃毒战方式，也曾花了10年时间调查杜特尔特在担任达沃市长期间，以及出任总统初期涉嫌策划的敢死队杀害事件。

德利马在2017年被捕。德利马和人权组织称，德利马被拘留，是针对她要追捕杜特尔特的报复举措。

人权观察组织（Human Rights Watch）研究员康德（Carlos Conde）称，这起事件凸显德利马应该立即获释的必要性。

菲律宾现任总统小马可斯在推特上说，小马可斯会与德利马交谈，“以了解她的状况，并询问她是否希望转移到另一座拘留中心”。

德利马在2016年当选菲律宾参议员，今年5月连任失败。