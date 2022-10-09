马国特委会建议政府针对白礁案采取法律行动

（早报讯）马来西亚政府组建的白礁主权特别委员会建议，马国政府应该对白礁、中岩礁及南礁主权课题采取法律行动，这包括从侵权等角度切入。

负责国会及法律事务的首相署部长旺祖乃迪星期天（10月9日）发文告表示，白礁主权特委会已经向内阁提交报告，并建议政府采取行动。他说，政府已经敲定多项措施，准备恢复国家尊严和主权。他表示，特委会在2021年11月9日至2022年8月30日期间完成这份报告。

首相依斯迈沙比里去年10月9日宣布同意成立一个由前总检察长阿班迪领导的特委会，调查希盟政府终止上诉此案是否涉及人为疏忽。柔佛苏丹依布拉欣去年10月14日在面簿说，希盟政府放弃上诉此案如同“未战先降”，他谕令政府彻查。

国际法庭2008年5月以12票对四票，判决白礁归属新加坡，中岩礁则归马国，南礁则属于它所处的海域主权国家。

阿班迪2017年2月2日代表马国向国际法庭提交司法审核申请，法庭定2018年6月举行公开听证会。新加坡外交部当时曾发声明回应，指马国的申请“令人费解”，既“没必要”也“毫无理据”，但也表示将据理力争。

希盟2018年5月上台后，马哈迪政府随即宣布接受国际法庭相关判决，不再要求解释。马国政府也通知新加坡和国际法庭不再复核此案的决定。

按国际法庭条例，如今申请复核案件的10年期限已过，白礁主权归属新加坡已尘埃落定。