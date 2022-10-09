涉破坏泰国托儿所枪杀案现场 泰撤销两CNN媒体人签证

（早报讯）泰国乌泰沙旺镇托儿所星期四（10月6日）发生枪杀命案，美国有线电视新闻网（CNN）媒体人员被指在未经许可下进入案发现场，泰国移民局随后撤销了他们的签证。

泰国移民局副局长阿察雍（Achayon Kraithong）星期天（10月9日）称，CNN两名媒体人员签证被吊销的理由是“他们没有资格在泰国工作”。

两名媒体人员分别是47岁的澳大利亚籍记者安娜·科伦（Anna Coren），以及34岁的英国籍摄影师丹尼尔·霍奇（Daniel Hodge）。两人于6日持旅游签入境泰国，目前仍未离境。

泰国当局表明，两人持旅游签入境，理应不该在泰国工作，所以当局选择撤销他们的签证。两人还面临着其他指控。

泰国当局已下令彻查此案，称媒体人员的行为可能影响了案发现场的证据。若CNN媒体人员的行为确定涉及非法闯入命案现场，恐将面临最高五年监禁。

泰国外国记者俱乐部（FCCT）星期六（8日）发声明谴责CNN对这起事件的报道“不专业，严重违反新闻道德”。

泰国记者协会（TJA）负责新闻自由和媒体改革的副总裁提拉奈（Teeranai Charuvastra）表明，协会收到了大量投诉，称CNN媒体人员进入了犯罪现场，指责这种行为违反了新闻道德。

CNN国际公关部门则发推文回应称，CNN团队进入封锁现场时，当局已拆除了警戒线，强调媒体人员是在获得三名卫生官员的批准后，才进入案发现场进行拍摄。

CNN指出，团队在中心内收集了约15分钟的镜头，离开时因当局重新围上警戒线，他们才会翻过围栏离开案发现场。

提拉奈认为，“即使CNN被允许进入犯罪现场，工作人员也应该意识到在犯罪现场播放新闻报道是不合适的”，播报犯罪现场的视频片段或进一步引发观众的痛苦，尤其是受害者的亲属。

34岁的前泰国警员潘亚6日中午持刀枪闯入农磨兰普府乌泰沙旺镇一家托儿所杀人，随即回到家里杀死妻儿后吞枪自尽。

除了三名三岁儿童幸存外，包括凶手和妻儿在内共36人死亡，其中24人是两岁至五岁的儿童。