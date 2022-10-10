朝中社：过去两周战术核训练 模拟向韩国投放核武器

（早报讯）朝中社星期一（10月10日）报道，朝鲜近期进行了一系列导弹试射，旨在模拟向韩国大量投放战术核武器，以此对韩国和美国举行大规模海军演习发出警告。

路透社引述朝中社的报道称，朝鲜领导人金正恩亲自监督和指导过去两周的战术核打击军事训练，并指训练涉及模拟核弹头的弹道导弹演习，这是为了传递强烈的战争威慑信息，并指演习是以敌方机场和关键港口为目标。

朝中社说：“我们核作战部队的有效性和实际作战能力得到了充分展示，可随时从任何地点打击和摧毁目标。”

朝中社引述金正恩的话说：“尽管敌人继续声称要与我们对话和谈判，但我们之间是没有什么可谈的，我们也不认为有必要对话。”

朝中社说，朝鲜劳动党决定进行演习，是对美国和韩国海军大规模动员不可避免的回应，美国一艘航空母舰和一艘核动力潜艇也参与了此次美韩演习。

朝鲜9日又发射了两枚弹道导弹，韩国和日本官员说，这是9月25日以来，朝鲜第七次进行此类导弹发射。

而在10月4日，朝鲜在日本上空发射了一枚射程更远的中程弹道导弹，这是2017年以来，朝鲜首次在日本上空发射导弹。

朝中社10日称，4日在日本上空发射的中程弹道导弹是一种新研制导弹，旨在向敌人发出更强烈和更清晰的警告。