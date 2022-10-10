马国分析员：预算案无法保证国阵稳操胜券

（早报讯）马来西亚政治分析员认为，2023年财政预算案没有任何实际好处足以让国阵在即将来临的大选中稳操胜券。

马来西亚《中国报》星期一（10月10日）早上引述可靠消息称，首相伊斯迈沙比里将在当天下午3时宣布解散国会。

巫统领导层不断向依斯迈沙比里施压，要他尽快举行大选，反对党则强烈反对在年尾雨季举行大选。

“透视大马”访问的政治分析员认为，今年的预算案和去年的没有太大差别，人民对预算案已不再感到兴奋，因为很多人对当前的政治不确定性感到厌倦。

工艺大学政治系讲师玛兹兰说，发放援助金和增加给予民众的金额对国阵只有很小的影响。“这次的措施和上次预算案没有太大区别。它涉及B40群体，可是没有实际效应。”

独立民调机构巧思中心执行董事希索慕丁说，人民对预算案的期待并不如2018年以前国阵执政时期那么热烈。

他解释，经历了一连串的政治动荡后，人民对政府的能力感到怀疑。“在2018年以前，无论什么宣布都会给联盟带来好处，都会收获很好的反馈，可是这次有别以往，没有带来喜悦。”

他说：“根据我们的研究，人民抱持怀疑。他们没有看到一个政府或联盟兑现承诺。拿预算案来说，这是国阵的，还是国阵与国民联盟的预算案，最后谁会履行？”

“这个预算案能给国阵带来好影响？我不这么认为。”

马大教授阿旺阿兹曼说，预算案被国阵用于竞选活动。不过，这会不会被选民接纳又是另一回事。

阿旺阿兹曼说：“这是史上最大预算案，国阵当然会把它作为竞选工具，以争取在大选中赢得胜利。可是每个人的看法不同，那些对政府没有批判态度的人会认为国阵做得很好。其他没有受惠的如沙巴和砂拉越的人民就不会开心。”

新加坡国际事务学会高级研究员胡逸山认同阿旺阿兹曼的看法，但他仍预测国阵会赢得选举。

胡逸山说，由于专家预测马来西亚经济将在明年面临挑战，因此巫统试图在今年举行闪电大选。“预算案总是会为现任政府提供优势，可是能不能让他们继续掌权就是另外一回事。”

胡逸山说：“每个人都分得一杯羹，可是我好奇这杯羹的材料（资金）从哪里来。”

“为什么我认为国阵会赢，不管马来选民喜欢不喜欢国阵，可以肯定的是，他们并不倾向希盟。我认为国阵几乎可以在默认的情况下获胜。”

马来西亚元首阿都拉10日启程到英国访问。依斯迈沙比里9日下午觐见了国家元首，另有消息指他10日将到机场为元首送行，最快当天就会宣布解散国会。