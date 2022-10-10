擅闯泰托儿所罪案现场的两名CNN员工被捕

（早报讯）涉嫌擅闯泰国乌泰沙旺镇托儿所罪案现场的两名美国有线电视新闻网（CNN）工作人员，已在星期天（10月9日）被捕。

泰国《民族报》和亚洲新闻联盟综合报道，47岁的澳大利亚籍记者科仁（Anna Coren）和34岁的英国籍摄影师霍爵（Daniel Hodge），被带到纳格朗（Na Klang）警察局。这起屠杀案的犯罪现场管辖权归纳格朗警察局负责。

乌泰沙旺分区行政组织主席塔奈佐（Danaichoke Boonsom）向科仁和霍爵提出刑事指控后，两人在乌隆府（Udon Thani）被捕。

CNN新闻播放了托儿所内部的画面，引发公众的愤怒，泰国媒体指责CNN违反新闻道德。

塔奈佐说，CNN的报道对当地民众尤其是受害者的亲人造成严重的影响。他强调，除非获得当局的批准，否则媒体不得进入严重罪案现场。

CNN声称其工作人员获得泰国官员的许可后才进入罪案现场，但泰国媒体驳斥CNN的说法。

另外，泰国移民局已吊销科仁和霍爵的旅游签证，并表明，在没有媒体签证的情况下进行新闻报道属刑事罪行。

《曼谷邮报》引述泰国移民局副局长阿察雍的话说，科仁和霍爵未获批准在泰国工作。

阿察雍还说，科仁和霍爵非法进入罪案现场可能破坏证据并扰乱调查人员的工作，两人可能面临其他指控。

泰国警方9日发布了一段视频，科仁和霍爵在视频中为他们在托儿所内拍摄的行为道歉。

星期四（10月6日）中午，泰国前警员潘亚带着枪和刀闯入乌泰沙旺镇的一家托儿所，在三个小时内杀害了24个幼童和12名成年人，为近代历史上由单一杀手造成的最严重儿童屠杀事件之一。遇害幼童的年龄介于2岁至5岁。