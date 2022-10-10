乌首都及多个城市10日发生多起爆炸有人员死伤

（早报讯）乌克兰首都基辅和利沃夫、捷尔诺波尔、第聂伯罗等城市星期一（10月10日）发生多起爆炸。

路透社报道，乌克兰国家电视广播公司引述国家紧急服务处的话说，基辅有人员死伤，但没有提供更多细节。

基辅市长克里琴科在Instagram帖文说，“位于首都中心的舍甫琴斯基区（Shevchenskivskyi）发生了好几起爆炸”，“详情迟些再说”。

一名目击者在市中心一十字路口看到一辆大型货车，附近的车辆被炸得扭曲焦黑，形同废铁。

据报道，乌克兰西部的利沃夫（Lviv）、捷尔诺波尔（Ternopil）和日托米尔（Zhytomyr）以及乌克兰中部的第聂伯罗（Dnipro）也发生了爆炸。

另一目击者告诉路透社，同日早上，靠近乌克兰边境的俄罗斯别尔哥罗德地区（Belgorod）也传来一巨大爆炸声。

目击者说，那一声巨响震得窗户晃动，是什么引起爆炸则不清楚。

俄罗斯总统普京9日说，8日发生的克里米亚大桥爆炸是乌克兰一手策划的“恐怖主义行为”。这座铁路和公路两用桥是连接俄罗斯和克里米亚半岛的一条关键通道。

普京在克里姆林宫Telegram频道发布的视频中说：“毫无疑问，这是旨在摧毁至关重要的民用基础设施的恐怖主义行为。”

在普京发表声明之前，乌克兰官员称，9日凌晨，乌克兰东南部城市扎波罗热的一栋公寓楼及其他住宅楼被一枚俄罗斯导弹击中，造成至少13人死亡、89人受伤。

9日黎明前的袭击，是俄军在过去三天里第二次对扎波罗热发动类似袭击。