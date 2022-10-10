阿末扎希：大选若败选 多名国阵领袖将被控

（早报讯）巫统主席阿末扎希说，国阵必须赢得第15届全国大选，因为国阵一旦败选，包括他在内的许多国阵领袖都将被提控上庭。

阿末扎希星期一（10月10日）在国大党第76届全国代表大会致词时说，如果国阵在第15届大选败北，“大家的命运将更糟”。他说，到时不仅是他将再次被控，其他国阵领袖也会一个个“中招”。

阿末扎希说：“（巫统署理主席）莫哈末哈山将被列入等待检控的名单，国大党主席威尼斯瓦兰也好不到哪去。（马华总会长）魏家祥、（国防部高级部长）希山慕丁，你们也别笑。”他说，为了避免发生这一切，国阵不但必须赢得大选，还必须以多数议席优势执政。

他说，沙亚南高庭审理的外国签证系统（VLN）案40项罪名，舆论法庭（Court of Public Opinion）在高庭宣判前已将他定罪，但高庭最终判他表面罪名不成立而当庭释放。

他没忘记还有被控挪用健康思维基金会的47项控状尚在审理，他将抗辩到底。“我不是要挑战马国司法体系，而是不要让自己和前首相纳吉成为政治迫害的受害者。我们两人都要伸张正义。”

阿末扎希承诺，如果国阵胜选，不会展开政治报复，因为国阵领袖都是好人。他说，在国阵历来都不曾向任何人展开政治报复。